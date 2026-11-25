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V Piešťanoch dávajú druhú šancu na využitie nepotrebným nožom
Projekt predstavuje snahu prispievať k ochrane životného prostredia.
Autor TASR
Piešťany 25. novembra (TASR) - Staré a nepotrebné nože dostali v Piešťanoch šancu na nové využitie. Vďaka komunitnému projektu Kôš pre nôž, ktorý iniciovala miestna brusiareň, sa podarilo vyzbierať použité nože, zrepasovať ich a následne darovať zariadeniam sociálnych služieb. Projekt tak spája ekologický prístup s komunitnou pomocou. TASR to uviedol majiteľ brusiarne Denis Drahovský.
Projekt predstavuje snahu prispievať k ochrane životného prostredia. Ľudia môžu do špeciálneho koša umiestneného pred dielňou na Ulici A. Hlinku odovzdať staré alebo nepoužívané nože, ale aj sekery, dláta, podložky či nožničky. „Vieme, koľko nožov sa vyhadzuje, koľko nožov sa spotrebuje a koľko nožov sa hlavne vyrobí a dovezie sem z Číny, či už do Európy alebo inde, tak sme sa snažili aspoň nejakým spôsobom pomôcť tomu tak, že sme vymysleli koncept Kôš pre nôž,“ vysvetlil majiteľ brusiarne.
Odovzdané predmety následne pozbierajú, opravia a zrepasujú. Potom hľadajú záujemcov, ktorým by mohli poslúžiť, napríklad prostredníctvom spolupracovníkov, inštitúcií, organizácií alebo sociálnych sietí. Cieľom je predĺžiť ich životnosť a poskytnúť ich ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť nové. „Cieľ a zámer boli šetriť aj prírodu, samozrejme, nevyhadzovať veci zbytočne do koša, keď sa dajú ešte opraviť, aby sme ich potom ďalej mohli nejakým spôsobom posunúť niekomu, kto ich reálne vie využiť,“ dodal Drahovský.
Hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová pre TASR uviedla, že projekt je praktickou a zároveň veľmi milou formou pomoci, napríklad pre mestské zariadenia. „Zrepasované a nabrúsené nože nájdu každodenné využitie predovšetkým v kuchyniach zariadení Domum, Lumen a mestských jasliach,“ ozrejmila.
Doplnila, že pomôžu pri príprave stravy pre klientov zariadení, seniorov a najmenšie deti. „Zároveň ide o veci, ktoré by inak možno zostali nevyužité, no vďaka tejto iniciatíve môžu ďalej dobre slúžiť. Takéto iniciatívy majú pre naše mesto veľký význam. Ukazujú, že aj drobný nápad môže priniesť konkrétny úžitok a zlepšiť každodenné fungovanie služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom,“ zhrnula.
Projekt predstavuje snahu prispievať k ochrane životného prostredia. Ľudia môžu do špeciálneho koša umiestneného pred dielňou na Ulici A. Hlinku odovzdať staré alebo nepoužívané nože, ale aj sekery, dláta, podložky či nožničky. „Vieme, koľko nožov sa vyhadzuje, koľko nožov sa spotrebuje a koľko nožov sa hlavne vyrobí a dovezie sem z Číny, či už do Európy alebo inde, tak sme sa snažili aspoň nejakým spôsobom pomôcť tomu tak, že sme vymysleli koncept Kôš pre nôž,“ vysvetlil majiteľ brusiarne.
Odovzdané predmety následne pozbierajú, opravia a zrepasujú. Potom hľadajú záujemcov, ktorým by mohli poslúžiť, napríklad prostredníctvom spolupracovníkov, inštitúcií, organizácií alebo sociálnych sietí. Cieľom je predĺžiť ich životnosť a poskytnúť ich ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť nové. „Cieľ a zámer boli šetriť aj prírodu, samozrejme, nevyhadzovať veci zbytočne do koša, keď sa dajú ešte opraviť, aby sme ich potom ďalej mohli nejakým spôsobom posunúť niekomu, kto ich reálne vie využiť,“ dodal Drahovský.
Hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová pre TASR uviedla, že projekt je praktickou a zároveň veľmi milou formou pomoci, napríklad pre mestské zariadenia. „Zrepasované a nabrúsené nože nájdu každodenné využitie predovšetkým v kuchyniach zariadení Domum, Lumen a mestských jasliach,“ ozrejmila.
Doplnila, že pomôžu pri príprave stravy pre klientov zariadení, seniorov a najmenšie deti. „Zároveň ide o veci, ktoré by inak možno zostali nevyužité, no vďaka tejto iniciatíve môžu ďalej dobre slúžiť. Takéto iniciatívy majú pre naše mesto veľký význam. Ukazujú, že aj drobný nápad môže priniesť konkrétny úžitok a zlepšiť každodenné fungovanie služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom,“ zhrnula.