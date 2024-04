V Piešťanoch diskutovali o mestskej zeleni

Piešťany 11. apríla (TASR) - Na otázky starostlivosti o mestskú zeleň v aktuálnych meniacich sa podmienkach miest sa orientoval štvrtkový seminár Združenia organizácií verejných prác SR. Zorganizovalo ho pre súčasných a budúcich správcov mestskej zelene v kúpeľnom meste Piešťany, informovali o tom organizátori.



Podujatie sa zaoberalo starostlivosťou o mestskú zeleň v širšom kontexte, jednotlivým jej oblastiam sa venovali aj zaradené odborné príspevky. Podčiarkli skutočnosť, že bez riadnej a systematicky organizovanej starostlivosti nemožno očakávať benefity, ktoré sa od plôch mestskej zelene predpokladajú. Pojmom ako zelená infraštruktúra, ekosystémové služby, nakladanie s dažďovou vodou chýba bez následnej starostlivosti o objekty zelene zmysel. Na programe podujatia spolupracovalo združenie s Záhradníckou fakultou (ZF) brnianskej Mendelovej univerzity v Lednici, tamojším Ústavom biotechniky a Službami mesta Piešťany.



Odborným garantom seminára je Pavel Šimek z Ústavu biotechniky ZF. Podľa jeho slov je mestská zeleň mimoriadne aktuálnou témou vo vzťahu k zmene klímy. Mestské samosprávy potrebujú mať systémový pohľad na vec a prostredníctvom územného plánovania zaisťovať nezastavanie plôch v mestách.



Primátor Piešťan Peter Jančovič nadviazal, že dôležitosť zelene samosprávy intenzívne vnímajú. Zvláštny dôraz na ňu musia klásť mestá, fungujúce v cestovnom ruchu a kúpeľníctve. Kladie to však na ne zvýšené finančné nároky, ktoré často nemajú ako sanovať. "V takýchto mestách má historicky obyvateľstvo a aktuálne aj návštevníci veľké očakávania vo vzťahu k verejnej zeleni," konštatoval.



Domnieva sa, že mestá tejto kategórie by mali byť dofinancované, nakoľko nemôžu mať prísun dostatočného objemu miestnych daní z priemyslu, a to vzhľadom na rôzne ochranné pásma.