< sekcia Regióny
V Piešťanoch prebehla diskusia o vnútrobloku na sídlisku A. Trajana
Primátor mesta Peter Jančovič pripomenul, že mesto už do tejto časti Piešťan investuje.
Autor TASR
Piešťany 16. marca (TASR) - Na minulotýždňovom verejnom stretnutí s vedením mesta a odbornými pracovníkmi o budúcnosti vnútrobloku na sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch zaznelo viacero návrhov, ktoré by podľa obyvateľov mohli zlepšiť využívanie priestoru medzi bytovými domami. Patria sem napríklad podnety týkajúce sa oddychových zón, výsadby stromov, športových prvkov aj komunitného využitia územia. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
„Cieľom stretnutia bolo predstaviť prvé návrhy riešenia priestoru po bývalej budove základnej školy číslo osem a zároveň získať spätnú väzbu od obyvateľov sídliska. Diskusia mala pomôcť identifikovať potreby a problémy obyvateľov a naznačiť smer, akým by sa úprava vnútrobloku mohla v budúcnosti uberať,“ ozrejmila.
Primátor mesta Peter Jančovič pripomenul, že mesto už do tejto časti Piešťan investuje. „Či už ide o údržbu a modernizáciu verejných budov, obnovu ciest alebo prípravu nových športových a voľnočasových projektov,“ skonštatoval.
Obyvatelia sa počas diskusie najčastejšie prikláňali k riešeniam, ktoré počítajú s hustejšou výsadbou stromov. Tá by mala do priestoru priniesť viac prirodzeného tieňa a zlepšiť mikroklímu počas letných mesiacov. Viacerí zároveň upozornili na potrebu doplnenia mobiliáru, najmä väčšieho počtu lavičiek, aby sa vnútroblok stal príjemným miestom na oddych a stretávanie sa.
Podľa účastníkov by mal priestor slúžiť rôznym vekovým skupinám. Zazneli návrhy na vytvorenie komunitnej zóny s pergolou. Diskutovalo sa o doplnení jednoduchých športových a hracích prvkov, napríklad menšej workout zóny, hojdačiek alebo ďalších prvkov pre deti. Obyvatelia zároveň zdôraznili potrebu zachovať existujúce funkcie priestoru, najmä futbalové ihrisko a trávnaté plochy, ktoré sa v lokalite už využívajú.
Niektoré návrhy smerovali aj k prírodnejšiemu charakteru územia. Na stretnutí odznela aj možnosť doplniť do priestoru menšie vodné prvky, verejné toalety či mobilné občerstvenie, ktoré by mohlo podporiť komunitné aktivity v tejto časti sídliska.
Samospráva plánuje úpravu vnútrobloku realizovať postupne v niekoľkých etapách. „Prvé menšie zásahy, napríklad výsadbu zelene alebo doplnenie mobiliáru, by chcela začať realizovať ešte v tomto roku,“ doplnila Střelcová.
V súčasnosti ide o rozsiahlu trávnatú plochu so stromami, chodníkmi a športovými či detskými prvkami. Územie je však špecifické tým, že sa v ňom nachádzajú pozostatky základov pôvodnej budovy aj viaceré inžinierske siete, čo obmedzuje možnosti výstavby.
„Cieľom stretnutia bolo predstaviť prvé návrhy riešenia priestoru po bývalej budove základnej školy číslo osem a zároveň získať spätnú väzbu od obyvateľov sídliska. Diskusia mala pomôcť identifikovať potreby a problémy obyvateľov a naznačiť smer, akým by sa úprava vnútrobloku mohla v budúcnosti uberať,“ ozrejmila.
Primátor mesta Peter Jančovič pripomenul, že mesto už do tejto časti Piešťan investuje. „Či už ide o údržbu a modernizáciu verejných budov, obnovu ciest alebo prípravu nových športových a voľnočasových projektov,“ skonštatoval.
Obyvatelia sa počas diskusie najčastejšie prikláňali k riešeniam, ktoré počítajú s hustejšou výsadbou stromov. Tá by mala do priestoru priniesť viac prirodzeného tieňa a zlepšiť mikroklímu počas letných mesiacov. Viacerí zároveň upozornili na potrebu doplnenia mobiliáru, najmä väčšieho počtu lavičiek, aby sa vnútroblok stal príjemným miestom na oddych a stretávanie sa.
Podľa účastníkov by mal priestor slúžiť rôznym vekovým skupinám. Zazneli návrhy na vytvorenie komunitnej zóny s pergolou. Diskutovalo sa o doplnení jednoduchých športových a hracích prvkov, napríklad menšej workout zóny, hojdačiek alebo ďalších prvkov pre deti. Obyvatelia zároveň zdôraznili potrebu zachovať existujúce funkcie priestoru, najmä futbalové ihrisko a trávnaté plochy, ktoré sa v lokalite už využívajú.
Niektoré návrhy smerovali aj k prírodnejšiemu charakteru územia. Na stretnutí odznela aj možnosť doplniť do priestoru menšie vodné prvky, verejné toalety či mobilné občerstvenie, ktoré by mohlo podporiť komunitné aktivity v tejto časti sídliska.
Samospráva plánuje úpravu vnútrobloku realizovať postupne v niekoľkých etapách. „Prvé menšie zásahy, napríklad výsadbu zelene alebo doplnenie mobiliáru, by chcela začať realizovať ešte v tomto roku,“ doplnila Střelcová.
V súčasnosti ide o rozsiahlu trávnatú plochu so stromami, chodníkmi a športovými či detskými prvkami. Územie je však špecifické tým, že sa v ňom nachádzajú pozostatky základov pôvodnej budovy aj viaceré inžinierske siete, čo obmedzuje možnosti výstavby.