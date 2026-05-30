Sobota 30. máj 2026
V Piešťanoch funguje bezplatná kyvadlová doprava k kúpeľom

Zážitková prehliadka mestom Piešťany podľa Wintera! Návštevníci so slúchadlami na ušiach vstúpili priamo do príbehu a pred očami im ožila doba architekta a a budovateľa piešťanských kúpeľov Ľudovíta Wintera. Piešťany, 23. novembra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Piešťany 30. mája (TASR) - V Piešťanoch začala v sobotu fungovať sezónna kyvadlová doprava Promenáda bus, ktorá má uľahčiť presun medzi Kúpeľným ostrovom a centrom mesta počas dočasnej uzávery Kolonádového mosta. Služba je bezplatná, premávať bude od štvrtka do nedele. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.

Dopravu zabezpečuje malý elektrický autobus s kapacitou približne 20 cestujúcich. Prvý spoj odchádza z kúpeľnej strany Kolonádového mosta o 14.00 h, premávať bude v polhodinových intervaloch do 21.30 h. Trasa vedie od Kúpeľného ostrova k soche barlolámača, pokračuje k obchodnému centru na Nitrianskej ulici a späť na Kúpeľný ostrov.

Primátor Piešťan Peter Jančovič uviedol, že doprava pomôže najmä ľuďom, ktorí by mohli mať problém absolvovať obchádzkovú trasu počas uzávery mosta. Podľa výkonnej riaditeľky KOCR Trnavský kraj Agáty Mikulovej projekt zároveň symbolizuje spoluprácu subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Projekt vznikol v spolupráci KOCR Trnavský kraj, Trnavského samosprávneho kraja, mesta Piešťany, Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. Financovaný je aj s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
