V Piešťanoch je 35 AED defibrilátorov, 14 je dostupných nepretržite
Autor TASR
Piešťany 8. apríla (TASR) - Počet registrovaných automatických externých defibrilátorov (AED) v Piešťanoch je v súčasnosti 34, pričom 14 z nich je verejnosti k dispozícii nepretržite 24 hodín denne. Použitie prístroja v prvých minútach od kolapsu výrazne zvyšuje šancu na prežitie. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Prístroje sú rozmiestnené vo viacerých častiach mesta. Nepretržite dostupné sú napríklad na futbalovom štadióne PFK Piešťany, na mestskej polícii, v zdravotníckych zariadeniach či na Kúpeľnom ostrove vrátane viacerých hotelov a liečebných zariadení. Ďalšie defibrilátory sa nachádzajú v školách, firmách, zdravotníckych ambulanciách a obchodných prevádzkach, kde sú dostupné najmä počas pracovných dní a otváracích hodín.
Ako uvádza mesto, pri použití prístroja do piatich minút môže úspešnosť záchrany dosiahnuť až približne 75 percent. Prístroje sú pritom konštruované tak, aby boli bezpečné aj pre laikov bez zdravotníckeho vzdelania.
AED je prenosné zariadenie určené na poskytnutie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu, napríklad pri fibrilácii srdcových komôr alebo iných závažných poruchách srdcového rytmu. Prístroj pomocou hlasových a grafických pokynov navádza používateľa pri resuscitácii a v prípade potreby dokáže podať elektrický výboj.
