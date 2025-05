V Piešťanoch môžte obdivovať obnovenú fontánu pod sochou barlolámača

Piešťany 30. mája (TASR) - V meste Piešťany pri Kolonádovom moste sa v piatok uskutočnilo slávnostné odhalenie zrekonštruovanej fontány pod sochou barlolámača. Obnova rešpektuje pôvodný plán architekta Emila Belluša z roku 1933. Aktuálne má 14 dýz, do nich je vháňaný vzduch, ktorý vytvára vodné efekty pod hladinou, čo znázorňuje vyvieranie liečivej termálnej vody.



V rámci projektu sa obnovovali a odborne čistili aj pôvodné terazzové povrchy, doplnené boli historické prvky a staticky sa stabilizoval bazén fontánky. Pri obnove sa postupovalo podľa Bellušových výkresov.



Barlolámač bol prijatý za mestský znak v roku 1945 pri príležitosti povýšenia obce Piešťany na mesto. „Vzhľadom na význam pamiatky sa pri projekte maximálne dbalo na historickú vernosť v kombinácii so súčasnou kvalitou,“ povedal primátor Piešťan Peter Jančovič.



Primátor súčasne poďakoval krajskej inovačnej rozvojovej agentúre, ktorá zafinancovala v rámci schémy pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu 50 percent hodnoty projektu vo výške 30.000 eur. Hodnota celého projektu bola 59.480 eur. Zvyšnú sumu uhradila samospráva.



V 90. rokoch 19. storočia vznikli prvé piešťanské plagáty s motívom chlapca púšťajúceho barly alebo nahého muža stojaceho na skale púšťajúceho barlu do výparov termálnej vody. Budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter však nebol spokojný. Oslovil ilustrátora Artura Heyera, aby vytvoril figúru, ktorá by vyjadrovala uzdravenie.



Heyer predložil skicu postavy muža s plátennou zásterou okolo bedier, s jednou nohou vo vode a na kolene druhej lámajúceho barlu ako znak uzdravenia. Návrh sa Winterovi zapáčil, dal ho zaregistrovať na obchodnej komore a zrodil sa barlolámač. Sochár Robert Kühmayer zhotovil sochu, ktorá stojí na priečelí mosta od roku 1933. Samotná fontána bola postavená v roku 2007.