V Piešťanoch môžu kúpeľní hostia spojiť voľby s prehliadkou výstavy

Piešťany 29. februára (TASR) – Volebný okrsok v Piešťanskom informačnom centre (PIC) je tradičným miestom, kde odovzdávajú voličské hlasy aj kúpeľní hostia. Ako uviedol pracovník PIC Tomáš Bušo, okrem volebného aktu v priestoroch centra si môžu prezrieť aj výstavu fotografií.



"Ako aj po ostatné roky je v centre volebná miestnosť a jej služby návštevníci mesta hojne využívajú. V rámci volieb sa pýtajú aj na informácie o meste a okolí. V priestoroch centra si návštevníci okrem možnosti voliť môžu pozrieť aj výstavu Slovensko 2019, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovak Press Photo," uviedol Bušo.



K volebnej urne v PIC prišla aj Helena z Dunajskej Stredy. "Voliť je pre mňa nesmierne dôležité. Jeden dôvod je, že to je moja občianska povinnosť a druhým fakt, že môj syn má 19 rokov a ja nechcem, aby odišiel do zahraničia," uviedla návštevníčka kúpeľov.



Niektorí voliči prišli do volebnej miestnosti medzi kúpeľnými procedúrami. "Momentálne som na tri dni v kúpeľoch. Vybavila som si voličský preukaz, aby som si splnila svoju občiansku povinnosť. Po procedúre som si odskočila odvoliť a ponáhľam sa na ďalšiu procedúru," prezradila Jana z Bratislavy.