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V Piešťanoch môžu pripomienkovať návrh zápisu do kroniky za rok 2025
Mesto vedie kroniku v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení.
Autor TASR
Piešťany 1. júla (TASR) - Mesto Piešťany vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do pripomienkovania návrhu zápisu do mestskej kroniky za rok 2025. Cieľom participácie je doplniť, spresniť alebo upraviť obsah kroniky o významné udalosti, aktivity či podnety z oblasti spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života mesta. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, proces pripomienkovania realizuje v súlade so štatútom kroniky mesta Piešťany. Občania môžu svoje návrhy zasielať do 31. júla formou e-mailu, prípadne ich doručiť do podateľne Mestského úradu Piešťany alebo vložiť do schránky na budove úradu v obálke označenej Kronika 2025.
Doručené pripomienky spracuje kronikárka mesta Drahomíra Moretová do prehľadnej tabuľky a následne ich predložia na septembrové rokovanie komisie pre kultúru a cestovný ruch. Tá rozhodne o ich zapracovaní do návrhu zápisu. Vyhodnotenie pripomienok bude zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta. Finálne znenie kroniky mesta Piešťany za rok 2025 podlieha schváleniu Mestskej rady mesta Piešťany.
Mesto vedie kroniku v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Slúži na vecné, chronologické a dokumentačné zaznamenávanie udalostí celomestského významu, pričom jej poslaním je uchovávanie kultúrno-historického a spoločenského dedičstva pre súčasné aj budúce generácie.
Ako uviedla, proces pripomienkovania realizuje v súlade so štatútom kroniky mesta Piešťany. Občania môžu svoje návrhy zasielať do 31. júla formou e-mailu, prípadne ich doručiť do podateľne Mestského úradu Piešťany alebo vložiť do schránky na budove úradu v obálke označenej Kronika 2025.
Doručené pripomienky spracuje kronikárka mesta Drahomíra Moretová do prehľadnej tabuľky a následne ich predložia na septembrové rokovanie komisie pre kultúru a cestovný ruch. Tá rozhodne o ich zapracovaní do návrhu zápisu. Vyhodnotenie pripomienok bude zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta. Finálne znenie kroniky mesta Piešťany za rok 2025 podlieha schváleniu Mestskej rady mesta Piešťany.
Mesto vedie kroniku v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Slúži na vecné, chronologické a dokumentačné zaznamenávanie udalostí celomestského významu, pričom jej poslaním je uchovávanie kultúrno-historického a spoločenského dedičstva pre súčasné aj budúce generácie.