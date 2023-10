V Piešťanoch obnovili vnútroblok na Teplickej ulici

Piešťany 22. októbra (TASR) - Takmer 240.000 eur si vyžiadala v Piešťanoch premena málo funkčného vnútrobloku na Teplickej ulici na moderný polyfunkčný areál. Stalo sa tak v priebehu niekoľkých uplynulých mesiacov tohto roka, podľa primátora Petra Jančoviča je určený všetkým vekových kategóriám.



"Vznikol tu prorodiný priestor. Prajem si, aby v ňom spolu trávili voľný čas rodiny a priatelia, aby prežívali spoločné chvíle v oddychovej zóne a deti sa hrali na ihriskách," uviedol.



Revitalizácia vnútrobloku s obytnými domami, v ktorých žije približne 1200 obyvateľov, priniesla do priestoru nemálo zmien, no projektanti využili aj viacero pôvodných prvkov. Vznikli oddychové zóny s možnosťami stolovania prístupného aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou obnovy bola i rekonštrukcia existujúcich chodníkov, doplnenie nových spevnených plôch, regenerácia zelene, realizácia pitnej fontánky a hmlovej brány. Do priestoru pribudli tiež nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše.



Na realizáciu mesto využilo prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 191.766 eur. Mesto sa podieľalo sumou 55.511 eur.