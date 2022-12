V Piešťanoch odovzdali po rekonštrukcii do užívania autobusovú stanicu

Piešťany 8. decembra (TASR) – Po dvoch rokoch rekonštrukčných prác odovzdali vo štvrtok oficiálne do užívania autobusovú stanicu v Piešťanoch. Hlavným cieľom bola modernizácia, zatraktívnenie predstaničného priestoru v susedstve železničnej stanice a zlepšenie kultúry cestujúcej verejnosti v prostredí plnom zelene. Investor INGDOP s.r.o. vložil do projektu viac ako dva milióny eur.



V rámci realizácie vybudovali aj 98 umelých hniezd pre chránené vtáky, ktoré dovtedy hniezdili na rozpálenej streche nástupíšť.



Obnovu autobusovej stanice v Piešťanoch robili v dvoch etapách. V rámci prvej od septembra 2020 do apríla 2021 rekonštruovali samotnú stanicu, aby spĺňala kritériá funkčnosti a účelnosti, v druhej od októbra 2021 išlo o výstavbu obslužného parkoviska pre 80 osobných áut. Okrem nástupíšť s informačnými online panelmi pribudli bezbariérové prístupy a čakáreň so sociálnymi zariadeniami.



"Dobudované boli chodníky, špeciálne osvetlenie znižujúce smog v meste, kamerový či rampový systém, vďaka ktorému sme docielili zamedzenie prístupu cudzích vozidiel do priestoru autobusovej stanice. Vzhľad a nadväznosť stavby s okolitým priestranstvom bol aktívne komunikovaný s predstaviteľmi mesta a je výsledkom aj ich pripomienok. Tak vznikli napríklad stojiská pre bicykle v nadštandardnom počte, ktoré sú obyvateľmi Piešťan veľmi využívané," uviedol za investora Peter Gavorník. Pôvodný návrh vytvorili architekti Vladimír Krušinský a Ľudovít Vitko, finálny projekt vypracoval IBR Consulting, s.r.o.



Podľa primátora Petra Jančoviča nebol predchádzajúci vzhľad stanice dôstojný okresného ani známeho kúpeľného mesta. "Je to vstupná brána do Piešťan. Dnes sú požiadavky cestujúcej verejnosti iné, čakanie je komfortnejšie a aj vizuálne na človeka pôsobí priestor prívetivo," doplnil. Mesto sa na súkromnej investícii podľa jeho slov finančne nepodieľalo.



Počas prípravných prác na autobusovej stanici našli aktívne, nie však úplne bezpečné hniezdiská chránených vtákov. Od prehrievania hniezd na rozpálenej strešnej krytine boli v niekoľkých hniezdach uhynuté jedince. Investor preto v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti nechal vypracovať ornitologický posudok a následne osadil umelé hniezda. Vtáky tak majú vytvorené bezpečné a trvalé prístrešky.