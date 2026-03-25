< sekcia Regióny
V Piešťanoch onedlho začnú platiť zmeny v parkovaní
Mesto zároveň ruší poplatok za elektronickú zmenu evidenčného čísla vozidla na parkovacej karte, ktorý bude po novom nulový.
Autor TASR
Piešťany 25. marca (TASR) - Novelizácia všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím nadobudne účinnosť od 1. apríla. Viaceré zmeny sa dotknú vodičov aj rezidentov. Novinkou sú napríklad parkovacie miesta vyhradené pre motocykle, zmeny v sadzbách či spresnenie pravidiel vydávania parkovacích kariet. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Parkoviská pre motocykle pribudnú na uliciach Winterova pri Kolonáde a Rázusova, pričom ďalšie sa už nachádzajú na ulici Pod Párovcami pri evanjelickom kostole. Zmeny sa týkajú sadzieb aj časov spoplatnenia parkovania. V pásme A bude parkovanie spoplatnené denne od 7.00 do 22.00 h, v pásme S v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 h.
Na regulovaných parkovacích miestach bude po novom bez písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané ponúkať či predávať tovary a služby alebo vykonávať iné aktivity, ako napríklad čistenie obuvi či rôzne formy poradenstva.
Obmedzenie sa dotkne aj parkoviska na Nálepkovej ulici v pásme N. Držitelia parkovacej karty Rezident tam budú môcť parkovať maximálne 13 hodín, po prekročení tohto času bude parkovanie spoplatnené podľa príslušnej sadzby.
Spresňujú sa aj pravidlá vydávania parkovacích kariet, ktoré budú určené len pre motocykle, mopedy, trojkolky, štvorkolky, vozidlá s menšou hmotnosťou a objemom motora, často používané na individuálnu dopravu, osobné automobily, vozidlá určené na prepravu osôb najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem vodiča, bežné osobné autá, SUV či rodinné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá či vozidlá určené na prepravu tovaru. Výnimka sa vzťahuje na vozidlá predajcov na trhovisku Centrum.
Zmena sa týka aj parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na Winterovej ulici pred Nemocnicou Alexandra Wintera bude parkovanie týchto vozidiel obmedzené na maximálne štyri hodiny denne, pričom bude potrebná registrácia vozidla prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie alebo parkovacieho automatu.
Mesto zároveň ruší poplatok za elektronickú zmenu evidenčného čísla vozidla na parkovacej karte, ktorý bude po novom nulový. Spoplatnená zóna sa rozšíri o ulice Sasinkova, Vážska - po križovatku s Veternou a Malou. Mesto odporúča obyvateľom dotknutých lokalít vybaviť si parkovacie karty vopred, a to elektronicky alebo osobne v Službách mesta Piešťany.
Parkoviská pre motocykle pribudnú na uliciach Winterova pri Kolonáde a Rázusova, pričom ďalšie sa už nachádzajú na ulici Pod Párovcami pri evanjelickom kostole. Zmeny sa týkajú sadzieb aj časov spoplatnenia parkovania. V pásme A bude parkovanie spoplatnené denne od 7.00 do 22.00 h, v pásme S v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 h.
Na regulovaných parkovacích miestach bude po novom bez písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané ponúkať či predávať tovary a služby alebo vykonávať iné aktivity, ako napríklad čistenie obuvi či rôzne formy poradenstva.
Obmedzenie sa dotkne aj parkoviska na Nálepkovej ulici v pásme N. Držitelia parkovacej karty Rezident tam budú môcť parkovať maximálne 13 hodín, po prekročení tohto času bude parkovanie spoplatnené podľa príslušnej sadzby.
Spresňujú sa aj pravidlá vydávania parkovacích kariet, ktoré budú určené len pre motocykle, mopedy, trojkolky, štvorkolky, vozidlá s menšou hmotnosťou a objemom motora, často používané na individuálnu dopravu, osobné automobily, vozidlá určené na prepravu osôb najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem vodiča, bežné osobné autá, SUV či rodinné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá či vozidlá určené na prepravu tovaru. Výnimka sa vzťahuje na vozidlá predajcov na trhovisku Centrum.
Zmena sa týka aj parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na Winterovej ulici pred Nemocnicou Alexandra Wintera bude parkovanie týchto vozidiel obmedzené na maximálne štyri hodiny denne, pričom bude potrebná registrácia vozidla prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie alebo parkovacieho automatu.
Mesto zároveň ruší poplatok za elektronickú zmenu evidenčného čísla vozidla na parkovacej karte, ktorý bude po novom nulový. Spoplatnená zóna sa rozšíri o ulice Sasinkova, Vážska - po križovatku s Veternou a Malou. Mesto odporúča obyvateľom dotknutých lokalít vybaviť si parkovacie karty vopred, a to elektronicky alebo osobne v Službách mesta Piešťany.