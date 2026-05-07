V Piešťanoch opäť pripravujú Deň fascinácie rastlinami 2026
Návštevníci si budú môcť vyskúšať testovanie rastlín v skúmavkách, vidieť rastliny vhodné pre zelené strechy či spoznať význam lúčnych rastlín pre ekosystémy.
Autor TASR
Piešťany 7. mája (TASR) - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v Piešťanoch opäť pripravuje Deň fascinácie rastlinami 2026. Podujatie sa uskutoční 21. mája v areáli odboru rastlinnej výroby v čase od 10.00 do 16.00 h. Prístupné bude širokej verejnosti, školám aj odborníkom. Cieľom je zvýšiť povedomie o význame rastlín. TASR to uviedla v mene organizátorov Michaela Havrlentová z NPPC - Odboru rastlinnej výroby.
Návštevníci si budú môcť vyskúšať testovanie rastlín v skúmavkách, vidieť rastliny vhodné pre zelené strechy či spoznať význam lúčnych rastlín pre ekosystémy. „Na našom pracovisku sa venujeme šľachteniu maku siateho, takže môžu aj ochutnať rôzne produkty z maku, môžu vidieť nielen tie tradičné sivomodré semienka, ale aj okrové alebo biele,“ ozrejmila.
Doplnila, že budú prezentovať aj netradičné formy pšenice a jačmeňa a jednoduché chemické pokusy, napríklad dôkazové reakcie na prítomnosť bielkovín v strukovinách. Organizátori očakávajú vysoký záujem verejnosti. „Chodí nám sem aj 700 až 800 účastníkov,“ dodala.
Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu. „Slovensko sa zapojilo v roku 2013 a každé dva roky sa konajú po celej krajine dni otvorených dverí, výstavy či odborné prehliadky zamerané na popularizáciu rastlín a rastlinnej výroby,“ zhrnula.
