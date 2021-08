V Piešťanoch opätovne vystavili plastiku od Alexandra Trizuljaka

Piešťany 1. augusta (TASR) – Plastiku s názvom Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena od slovenského sochára Alexandra Trizuljaka preniesli opäť do parku na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany.



Šesť metrov vysoké dielo zo železného ingotu bolo vystavené na podujatí Socha piešťanských parkov v roku 1970 pred hotelom Thermia Palace. Aj keď viaceré diela z tohto podujatia vo verejnom priestore Piešťan ostali, modernistická socha Trizuljaka, ktorý sa medzitým stal pre režim nepohodlným, musela zmiznúť. "Sochu niekto vtedy aj so základom uložil v technických priestoroch kúpeľov za mŕtvym ramenom, čím ju zachránil," uviedol architekt a syn autora diela Klement Trizuljak.



Nové umiestnenie plastiky bolo vybrané v spolupráci s rodinou autora, Kúpeľmi Piešťany a krajským pamiatkovým úradom na zelenej ploche neďaleko vstupu do kúpaliska Eva. Monumentálne dielo bolo presunuté po častiach ťažkotonážnou technikou. V rámci presunu prišlo aj k čisteniu a ošetreniu diela náterom. Plastika sa tak po dlhých desaťročiach ocitla na očiach verejnosti.



Plastiku opätovne objavili pri mapovaní sochárskych diel v rámci projektu Sochy Piešťan: Mesto ako galéria. "Myslíme si, že je to súčasť kultúrneho a spoločenského života v meste. V mestskom parku a na Kúpeľnom ostrove je možné nájsť viac ako 140 rozličných sôch a takýmto spôsobom nám neustále pribúdajú," uviedla riaditeľka organizácie cestovného ruchu Tatiana Nevolná.



Projekt je realizovaný s finančnou podporou OOCR Rezort Piešťany a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na projekte opätovného osadenia plastiky spolupracovali Kúpele Piešťany a občianske združenie Čierne diery.