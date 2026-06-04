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V Piešťanoch otvorili cyklochodník za takmer 2,4 milióna eur
Projekt patrí medzi najväčšie investície mesta v oblasti dopravy a mobility za posledné obdobie.
Autor TASR
Piešťany 4. júna (TASR) - Mesto Piešťany vo štvrtok slávnostne otvorilo nový cyklochodník Pod Párovcami za takmer 2,4 milióna eur. Nový úsek má viac ako sedem kilometrov a po prvý raz prepojil Kúpeľný ostrov a starú časť Piešťan. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
„Projekt patrí medzi najväčšie investície mesta v oblasti dopravy a mobility za posledné obdobie a jeho cieľom je vytvoriť bezpečnejší a komfortnejší priestor pre cyklistov aj chodcov,“ ozrejmila.
Ako dodala, realizácia prebiehala počas plnej prevádzky dopravy aj pohybu chodcov: „Čo predstavovalo jednu z najväčších výziev celej stavby. Náročná bola aj koordinácia prekládok elektrických a telekomunikačných vedení či zabezpečenie dodávok stavebných materiálov v krátkom čase.“
Doplnila, že mesto počas skúšobnej prevádzky evidovalo podnety vodičov týkajúce sa prejazdu cez vyvýšené spomaľovacie prvky v rámci upokojených zón. „Samotná prevádzka zároveň ukáže, ktoré technické riešenia bude potrebné v budúcnosti ešte optimalizovať alebo upraviť v praxi,“ zhrnula.
Projekt zahŕňal aj úpravy verejného priestoru vrátane obnovy osvetlenia, dopravného značenia, chodníkov a výsadby zelene. Zhotoviteľom stavby sa po opakovanom verejnom obstarávaní stala spoločnosť Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II.
Na podujatie nadviažu v piatok (5. 6.) od 7.00 do 10.00 h raňajky pre cyklistov pred obchodným domom na Ulici Andreja Hlinku. Organizátori privítajú cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov, chodcov aj rodiny s deťmi. Podujatie je súčasťou kampane Do práce na bicykli. Raňajky organizuje Slovenský cykloklub.
„Projekt patrí medzi najväčšie investície mesta v oblasti dopravy a mobility za posledné obdobie a jeho cieľom je vytvoriť bezpečnejší a komfortnejší priestor pre cyklistov aj chodcov,“ ozrejmila.
Ako dodala, realizácia prebiehala počas plnej prevádzky dopravy aj pohybu chodcov: „Čo predstavovalo jednu z najväčších výziev celej stavby. Náročná bola aj koordinácia prekládok elektrických a telekomunikačných vedení či zabezpečenie dodávok stavebných materiálov v krátkom čase.“
Doplnila, že mesto počas skúšobnej prevádzky evidovalo podnety vodičov týkajúce sa prejazdu cez vyvýšené spomaľovacie prvky v rámci upokojených zón. „Samotná prevádzka zároveň ukáže, ktoré technické riešenia bude potrebné v budúcnosti ešte optimalizovať alebo upraviť v praxi,“ zhrnula.
Projekt zahŕňal aj úpravy verejného priestoru vrátane obnovy osvetlenia, dopravného značenia, chodníkov a výsadby zelene. Zhotoviteľom stavby sa po opakovanom verejnom obstarávaní stala spoločnosť Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II.
Na podujatie nadviažu v piatok (5. 6.) od 7.00 do 10.00 h raňajky pre cyklistov pred obchodným domom na Ulici Andreja Hlinku. Organizátori privítajú cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov, chodcov aj rodiny s deťmi. Podujatie je súčasťou kampane Do práce na bicykli. Raňajky organizuje Slovenský cykloklub.