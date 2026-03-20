V Piešťanoch otvorili nové dopravné ihrisko
Autor TASR
Piešťany 20. marca (TASR) - V Piešťanoch v piatok otvorili nové dopravné ihrisko v areáli Materskej školy (MŠ) Alexandra Dubčeka. Slúžiť má na výučbu základných pravidiel cestnej premávky pre deti predškolského veku. Podľa mesta ide o investíciu s dôrazom na dopravnú výchovu. Využívať ho majú postupne všetky škôlky v meste na základe harmonogramu.
Ihrisko je navrhnuté ako zmenšený model reálnej cestnej infraštruktúry. Zahŕňa križovatky, kruhový objazd, priechody pre chodcov, dopravné značenie aj prenosné semafory. Deti si tam môžu prakticky osvojiť zásady bezpečného pohybu v premávke.
Riaditeľka školy Lucia Gordianová uviedla, že pôvodné ihrisko pochádzalo zo 70. rokov a už si vyžadovalo komplexnú obnovu. Nové priestory podľa nej pomôžu deťom zlepšiť praktické zručnosti v oblasti dopravnej výchovy.
Zhotoviteľom bola spoločnosť TKO EcoPress 2. Projekt zahŕňal odstránenie pôvodného ihriska, úpravu podkladu, vybudovanie nových asfaltových plôch a chodníkov aj osadenie dopravného značenia. Celkové náklady na výstavbu dosiahli približne 100.400 eur s DPH.
