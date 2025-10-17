< sekcia Regióny
V Piešťanoch otvorili všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zdôraznil, že problém s nedostatkom pediatrov, ale aj s ich vysokým vekovým priemerom, je dlhodobý.
Autor TASR
Piešťany 17. októbra (TASR) - Piešťanská Nemocnica A. Wintera otvorila v priestoroch polikliniky na Rekreačnej ulici všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast. Ide o reakciu na nedostatok pediatrov v meste, ktorých priemerný vek je dôchodkový. V ambulancii budú pracovať dve pediatričky, ktoré spolu dokážu ošetriť približne 3000 pacientov. Pre TASR to skonštatoval riaditeľ nemocnice Miroslav Jaššo.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zdôraznil, že problém s nedostatkom pediatrov, ale aj s ich vysokým vekovým priemerom, je dlhodobý. „Myslím si, že takýchto projektov by malo byť čím ďalej, tým viac. Máme schému práve na tento typ podpory ambulantného sektora,“ uviedol pre TASR.
Myšlienku ambulancie nemocnica rozvíjala tri roky. „Stále sme však narážali na to, že sme nemali atestované lekárky. Čakali sme na vhodný impulz. Vypísali sme nové pozície, akonáhle sa prihlásili doktorky, tak sme sa pustili do rekonštrukčných prác,“ priblížil Jaššo.
Primátor mesta Peter Jančovič zdôraznil, že situácia bola vyostrená najmä po zrušení ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Piešťanoch, pretože pediatri odmietali slúžiť v Trnave, kde bola APS presunutá. Spomenul, že situácia stále nie je vyriešená, ale v ambulancii je pripravený priestor pre ďalšieho pediatra. „Akýkoľvek mladý pediater by mohol výrazným spôsobom zlepšiť situáciu,“ uviedol pre TASR.
Spomenul tiež spojenie nemocnice s knižnicou. Tá zabezpečila dizajn a ilustrácie v ambulancii tak, aby deti nabádali k čítaniu. „Našim cieľom bolo aj to, aby rodičia pochopili, že je veľmi potrebné čítať deťom každý deň. Táto spolupráca má aj pre nás význam, myslíme si, že získame nových čitateľov. Prezentujeme tu knihy v netradičných priestoroch,“ uviedla pre TASR riaditeľka knižnice Margita Galová.
Nemocnica rekonštruovala ambulanciu z vlastných zdrojov. „Náklady na rekonštrukciu sú okolo 70.000 eur a po spustení ambulancie budeme z plánu obnovy žiadať o dotáciu. Je vypísaná výzva, ktorá sa dá uplatniť po vzniku ambulancie,“ doplnil riaditeľ.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zdôraznil, že problém s nedostatkom pediatrov, ale aj s ich vysokým vekovým priemerom, je dlhodobý. „Myslím si, že takýchto projektov by malo byť čím ďalej, tým viac. Máme schému práve na tento typ podpory ambulantného sektora,“ uviedol pre TASR.
Myšlienku ambulancie nemocnica rozvíjala tri roky. „Stále sme však narážali na to, že sme nemali atestované lekárky. Čakali sme na vhodný impulz. Vypísali sme nové pozície, akonáhle sa prihlásili doktorky, tak sme sa pustili do rekonštrukčných prác,“ priblížil Jaššo.
Primátor mesta Peter Jančovič zdôraznil, že situácia bola vyostrená najmä po zrušení ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Piešťanoch, pretože pediatri odmietali slúžiť v Trnave, kde bola APS presunutá. Spomenul, že situácia stále nie je vyriešená, ale v ambulancii je pripravený priestor pre ďalšieho pediatra. „Akýkoľvek mladý pediater by mohol výrazným spôsobom zlepšiť situáciu,“ uviedol pre TASR.
Spomenul tiež spojenie nemocnice s knižnicou. Tá zabezpečila dizajn a ilustrácie v ambulancii tak, aby deti nabádali k čítaniu. „Našim cieľom bolo aj to, aby rodičia pochopili, že je veľmi potrebné čítať deťom každý deň. Táto spolupráca má aj pre nás význam, myslíme si, že získame nových čitateľov. Prezentujeme tu knihy v netradičných priestoroch,“ uviedla pre TASR riaditeľka knižnice Margita Galová.
Nemocnica rekonštruovala ambulanciu z vlastných zdrojov. „Náklady na rekonštrukciu sú okolo 70.000 eur a po spustení ambulancie budeme z plánu obnovy žiadať o dotáciu. Je vypísaná výzva, ktorá sa dá uplatniť po vzniku ambulancie,“ doplnil riaditeľ.