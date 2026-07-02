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V Piešťanoch poškodili pripravenú infraštruktúru pre nabíjacie stanice
Podľa mesta vzniknuté škody nielen zvýšili náklady na realizáciu, ale zároveň ohrozili splnenie termínu ukončenia projektu, ktorý bol v zmysle podmienok dotácie stanovený na 30. júna 2026.
Autor TASR
Piešťany 2. júla (TASR) - Výstavbu verejných nabíjacích staníc pre elektromobily v Piešťanoch skomplikoval vandalizmus. Na viacerých miestach došlo k úmyselnému poškodeniu prívodného káblového vedenia, čo spôsobilo zdržanie realizácie projektu a ohrozilo splnenie podmienok na čerpanie financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Poškodenie zaznamenali na uliciach M. Bela, A. Scherera, Rekreačnej, Vodárenskej a Valovej. „Neznámy páchateľ na týchto miestach odrezal prívodné káble vrátane ochrannej chráničky, čím ich úplne znehodnotil. Poškodené vedenie nebolo možné bezpečne pripojiť k nabíjacím stojanom, preto bolo potrebné vykonať opravy a zabezpečiť nové káblové rozvody,“ ozrejmila.
Projekt v hodnote približne 108.000 eur realizujú Služby mesta Piešťany z finančných prostriedkov Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. Jeho cieľom je vybudovanie 11 verejných elektronabíjacích staníc pre elektromobily.
Podľa mesta vzniknuté škody nielen zvýšili náklady na realizáciu, ale zároveň ohrozili splnenie termínu ukončenia projektu, ktorý bol v zmysle podmienok dotácie stanovený na 30. júna 2026.
Na ďalších plánovaných lokalitách, medzi ktoré patria Čachtická ulica, Ulica Andreja Hlinku, Javorová ulica, Hlboká ulica, Námestie SNP a Nálepkova ulica, poškodenie zatiaľ neevidujú. Mesto však upozorňuje, že podobné prípady vandalizmu sa môžu vyskytnúť aj tam.
Služby mesta Piešťany spolu s mestskou samosprávou úmyselné poškodzovanie verejného majetku odsúdili a vyzvali verejnosť, aby prípadné informácie o páchateľoch alebo podozrivých aktivitách v okolí budovaných nabíjacích staníc oznámila Policajnému zboru alebo Službám mesta Piešťany.
Poškodenie zaznamenali na uliciach M. Bela, A. Scherera, Rekreačnej, Vodárenskej a Valovej. „Neznámy páchateľ na týchto miestach odrezal prívodné káble vrátane ochrannej chráničky, čím ich úplne znehodnotil. Poškodené vedenie nebolo možné bezpečne pripojiť k nabíjacím stojanom, preto bolo potrebné vykonať opravy a zabezpečiť nové káblové rozvody,“ ozrejmila.
Projekt v hodnote približne 108.000 eur realizujú Služby mesta Piešťany z finančných prostriedkov Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. Jeho cieľom je vybudovanie 11 verejných elektronabíjacích staníc pre elektromobily.
Podľa mesta vzniknuté škody nielen zvýšili náklady na realizáciu, ale zároveň ohrozili splnenie termínu ukončenia projektu, ktorý bol v zmysle podmienok dotácie stanovený na 30. júna 2026.
Na ďalších plánovaných lokalitách, medzi ktoré patria Čachtická ulica, Ulica Andreja Hlinku, Javorová ulica, Hlboká ulica, Námestie SNP a Nálepkova ulica, poškodenie zatiaľ neevidujú. Mesto však upozorňuje, že podobné prípady vandalizmu sa môžu vyskytnúť aj tam.
Služby mesta Piešťany spolu s mestskou samosprávou úmyselné poškodzovanie verejného majetku odsúdili a vyzvali verejnosť, aby prípadné informácie o páchateľoch alebo podozrivých aktivitách v okolí budovaných nabíjacích staníc oznámila Policajnému zboru alebo Službám mesta Piešťany.