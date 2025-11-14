< sekcia Regióny
V Piešťanoch pridelia financie na projekty v oblasti cestovného ruchu
Vyplnené žiadosti je možné odoslať online alebo poštou.
Autor TASR
Piešťany 14. novembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany pridelí aj budúci rok finančné prostriedky na projekty súvisiace s rozvojom cestovného ruchu v regióne. Žiadosti o pridelenie príspevkov je možné zasielať do 31. decembra. TASR o tom informovala riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Vyplnené žiadosti je možné odoslať online alebo poštou. „Rozhodujúca je pečiatka s dátumom podania. Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti tejto organizácie,“ ozrejmila s tým, že žiadosti musia podať všetci uchádzači o príspevok. Aj tí, ktorí už o príspevok žiadali v minulosti. Týka sa to aj existujúcich projektov s kontinuitou v roku 2026.
Základnou podmienkou je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením položiek protiplnenia. Patrí sem napríklad identifikovanie cieľových skupín či plán udržateľnosti projektu. Vítané sú i ucelené projekty alebo ich súčasti určené na realizáciu nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Dôležitý je verejnoprospešný charakter.
Finančné príspevky bude posudzovať a rozdeľovať výberová komisia vytvorená primátorom mesta Piešťany Petrom Jančovičom. Predpokladaná celková výška príspevkov bude približne 130.000 eur. V prípade sľubného potenciálu projektu bude OOCR Rezort Piešťany uvažovať aj o iných možnostiach participácie na jeho financovaní. Žiadatelia môžu rátať aj s bezplatnou marketingovou podporou od OOCR.
Vlani sa prihlásilo 48 projektov, podporených bolo 33 projektov v celkovej sume 130.182,02 eura. Žiadosti o pridelenie finančných príspevkov zaviedlo do praxe v roku 2019 nové vedenie OOCR Rezort Piešťany, ktoré riadi organizáciu dodnes. Cieľom bolo zvýšenie transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov.
Vyplnené žiadosti je možné odoslať online alebo poštou. „Rozhodujúca je pečiatka s dátumom podania. Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti tejto organizácie,“ ozrejmila s tým, že žiadosti musia podať všetci uchádzači o príspevok. Aj tí, ktorí už o príspevok žiadali v minulosti. Týka sa to aj existujúcich projektov s kontinuitou v roku 2026.
Základnou podmienkou je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením položiek protiplnenia. Patrí sem napríklad identifikovanie cieľových skupín či plán udržateľnosti projektu. Vítané sú i ucelené projekty alebo ich súčasti určené na realizáciu nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Dôležitý je verejnoprospešný charakter.
Finančné príspevky bude posudzovať a rozdeľovať výberová komisia vytvorená primátorom mesta Piešťany Petrom Jančovičom. Predpokladaná celková výška príspevkov bude približne 130.000 eur. V prípade sľubného potenciálu projektu bude OOCR Rezort Piešťany uvažovať aj o iných možnostiach participácie na jeho financovaní. Žiadatelia môžu rátať aj s bezplatnou marketingovou podporou od OOCR.
Vlani sa prihlásilo 48 projektov, podporených bolo 33 projektov v celkovej sume 130.182,02 eura. Žiadosti o pridelenie finančných príspevkov zaviedlo do praxe v roku 2019 nové vedenie OOCR Rezort Piešťany, ktoré riadi organizáciu dodnes. Cieľom bolo zvýšenie transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov.