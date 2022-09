V Piešťanoch pripravili balneologický kongres

Piešťany 21. septembra (TASR) - Medzinárodný balneologický kongres Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) sa od stredy koná v Piešťanoch za účasti zástupcov kúpeľníctva krajín V4 a ďalších európskych regiónov. Je zároveň výročným stretnutím slovenských a českých kúpeľníkov, ktorí si pripomínajú 100 rokov od založenia Československej balneologickej spoločnosti. Garantmi kongresu sú Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) a Svaz léčebných lázní ČR (SLL). Kongres je platformou na prepojenie skúseností a vedomostí odborníkov na oblasť kúpeľníctva a cestovného ruchu, témam dominuje pandémia ochorenia COVID-19, jej dopady a ich riešenia.



"Kúpeľníctvo tvorí významnú súčasť cestovného ruchu na Slovensku a dáva mu unikátnosť," uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy Tomáš Ondrčka. Rezort podľa neho vyčlenil počas koronakrízy vyše 10 miliónov eur na pomoc pre kúpeľné zariadenia na Slovensku a zaoberá sa cestami, ako kompenzovať straty spôsobené energetickou krízou.



Generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika povedal, že cestovný ruch a kúpeľníctvo sú prepojené kategórie. "Kúpeľníctvo je jedným z jeho najdôležitejších súčastí, vo V4 má bohatú tradíciu," konštatoval. V rámci slovenského predsedníctva V4 čaká viacero spoločných aktivít na medzinárodnú prezentáciu kúpeľov a ich služieb.



Trvalým záujmom a snahou je zvyšovať počet domácich i zahraničných klientov. Podľa údajov Slovakia Travel sa v roku 2020 liečilo v kúpeľných zariadeniach Slovenska 218.203 klientov, z nich 24.000 zo zahraničia. V porovnaní s "predcovidovým" rokom 2019 to bol celkový pokles o 127.000 klientov. V roku 2021 išlo o nárast na celkových 232.535 a v prvom polroku 2022 už na 137.935 záujemcov. Zloženie krajín, ktoré sa najviac podieľajú na návštevnosti kúpeľných zariadení, je dlhodobo rovnaké, najväčší podiel má tradične Česká republika. Nasleduje Nemecko, Poľsko, Izrael, a Rakúsko, v uplynulom období z rebríčka vypadlo Rusko.



Podľa predsedníčky ASK Janky Zálešákovej i predsedu SLL Eduarda Bláhu kúpele a ich prevádzkovateľov po poklese počas pandémie čaká výzva v podobe energetickej krízy. "Budeme diskutovať, ako prežiť to, čo nás čaká," uviedol Bláha. Slovensko bolo prvou z krajín, ktoré poskytujú postcovidovú liečbu vo svojich kúpeľných zariadeniach a stalo sa príkladom pre ostatné štáty. V roku 2021 absolvovalo podľa Zálešákovej postcovidový program viac ako 1500 pacientov.



ESPA zastupuje 20 európskych krajín, vrátane Slovenska a združuje široké spektrum odborníkov na balneológiu, kúpeľníctvo, marketing a cestovný ruch v oblasti kúpeľníctva. Kongres sa koná na pôde Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany – Ensana, súčasťou trojdňového programu je okrem prednášok, diskusií a networkingu aj udeľovanie cien European Spas Innovatian Award za inovácie a zlepšenia v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb na pôde kúpeľov, tiež workshop SPA-CE, kde bude možnosť stretnúť sa s poskytovateľmi kúpeľných služieb naprieč Európou.