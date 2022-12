V Piešťanoch pripravili po dvoch rokoch Gastro Vianoce

Piešťany 7. decembra (TASR) – V priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), pripravili pre širokú verejnosť podujatie Gastro Vianoce.



Podujatie, na ktorom prezentujú svoje zručnosti študenti školy, sa uskutočnilo po dvojročnej prestávke zavinenej pandemickými opatreniami. "Ide o tradičné podujatie a zároveň sú to pre nás dni otvorených dverí. Na podujatí môže nielen odborná, ale aj laická verejnosť nabrať inšpirácie na Vianoce v oblasti gastronómie," uviedol pre TASR riaditeľ akadémie Ladislav Blaškovič.



Na príprave podujatia sa podieľalo 600 študentov pod vedením pedagogických zamestnancov akadémie. "Na podujatí nájdu návštevníci inšpirácie na vianočné tabule, medovníky, čokoládové výrobky, rôzne medzinárodné, ale aj tradičné slovenské kuchyne, kokteilové bary a mnoho ďalšieho," doplnil Blaškovič.



Celá príprava podujatia trvala približne dva mesiace. "Samotná intenzívna príprava sa uskutočnila posledné dva týždne. Za prípravou podujatia stojí množstvo kreativity a času, keďže plán musí byť prepracovaný tak, aby bol výsledok dokonalý a aby bol zákazník spokojný. Napríklad tento rok sú medovníky v skle, čo je novinkou, tradičné zákusky servírujeme novým spôsobom. Takisto sme vianočné tabule pripravili inak ako v predchádzajúcich ročníkoch a zavedú návštevníkov podujatia do sveta fantázie," povedala pre TASR zástupkyňa riaditeľa akadémie Anna Petroffová.



V rámci otvorenia podujatia bolo pokrstené aj centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch. "Republiková únia zamestnávateľov udelila toto ocenenie najvyšší rating AA s prídavkom excelentný. Vďaka nemu môžeme na škole vzdelávať a pripravovať hotelierov, cukrárov a ďalšie povolania v tej najvyššej kvalite. Ide o poctu škole, ktorá zodpovedá požiadavkám zamestnávateľov," informoval predseda TTTSK Jozef Viskupič.



"Túto školu vnímam už dlhšie a podmienky, ktoré poskytuje pre výchovu pracovníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a služieb, má na veľmi dobrej úrovni. Sú inšpiráciou pre mnohé ďalšie školy, takže ocenenie, ktoré získala, je prirodzeným vývinom týchto aktivít. Potvrdením je aj toto podujatie. Neviete, kde skôr oči nechať a čo ochutnať," uviedol pre TASR štátny tajomník ministerstva školstva Slavomír Partila.



Podujatie Gastro Vianoce v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera je prístupné verejnosti aj vo štvrtok (7. 12.) od 9.00 do 18.00 h.