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V Piešťanoch sa školili členovia slovenských záchranných modulov

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Na snímke hasiči a vrecia s pieskom na zaplavenej ceste v kúpeľnom meste Sliač. Foto: TASR - Ján Krošlák

Účastníci sa oboznámili s priebehom projektov zameraných na modernizáciu záchranných modulov vrátane modulu určeného na veľkokapacitné čerpanie vody napríklad pri povodniach.

Autor TASR
Piešťany 11. novembra (TASR) - Kľúčoví členovia slovenských modulov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany absolvovali v utorok (10. 11.) a v stredu odborné školenie v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Horskej záchrannej služby a Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Účastníci sa oboznámili s priebehom projektov zameraných na modernizáciu záchranných modulov vrátane modulu určeného na veľkokapacitné čerpanie vody napríklad pri povodniach.

Súčasťou bola jazyková príprava príslušníkov záchranných modulov a tiež metóda, ktorá prepája výučbu anglického jazyka s odborným obsahom a praktickými činnosťami. Jej cieľom je rozvíjať znalosť odbornej terminológie a schopnosť komunikovať v angličtine v modelových situáciách.

Školenie má prispieť k posilneniu technickej, odbornej a komunikačnej pripravenosti slovenských záchranných modulov na pôsobenie v medzinárodných operáciách v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.
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