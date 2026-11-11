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V Piešťanoch sa školili členovia slovenských záchranných modulov
Účastníci sa oboznámili s priebehom projektov zameraných na modernizáciu záchranných modulov vrátane modulu určeného na veľkokapacitné čerpanie vody napríklad pri povodniach.
Autor TASR
Piešťany 11. novembra (TASR) - Kľúčoví členovia slovenských modulov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany absolvovali v utorok (10. 11.) a v stredu odborné školenie v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Horskej záchrannej služby a Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Účastníci sa oboznámili s priebehom projektov zameraných na modernizáciu záchranných modulov vrátane modulu určeného na veľkokapacitné čerpanie vody napríklad pri povodniach.
Súčasťou bola jazyková príprava príslušníkov záchranných modulov a tiež metóda, ktorá prepája výučbu anglického jazyka s odborným obsahom a praktickými činnosťami. Jej cieľom je rozvíjať znalosť odbornej terminológie a schopnosť komunikovať v angličtine v modelových situáciách.
Školenie má prispieť k posilneniu technickej, odbornej a komunikačnej pripravenosti slovenských záchranných modulov na pôsobenie v medzinárodných operáciách v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.
Účastníci sa oboznámili s priebehom projektov zameraných na modernizáciu záchranných modulov vrátane modulu určeného na veľkokapacitné čerpanie vody napríklad pri povodniach.
Súčasťou bola jazyková príprava príslušníkov záchranných modulov a tiež metóda, ktorá prepája výučbu anglického jazyka s odborným obsahom a praktickými činnosťami. Jej cieľom je rozvíjať znalosť odbornej terminológie a schopnosť komunikovať v angličtine v modelových situáciách.
Školenie má prispieť k posilneniu technickej, odbornej a komunikačnej pripravenosti slovenských záchranných modulov na pôsobenie v medzinárodných operáciách v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.