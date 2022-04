V Piešťanoch sa uskutoční rozprávanie Vlakom z Charkova do Piešťan

Piešťany 11. apríla (TASR) – Bezpečné zázemie, priestor na oddych a vzdelávanie, bezplatný prístup na internet, workshopy pre deti a ďalšie aktivity ponúka Ukrajincom, ktorí na úteku prišli do Piešťan, tamojšia mestská knižnica (MK). Jedným z podujatí bude v stredu (13. 4.) rozprávanie Vlakom z Charkova do Piešťan. Informuje o tom MK na svojom webe.



Pozvánka na akciu je ponukou na stretnutie s ľuďmi, ktorí utiekli pred vojnou. Rozprávanie bude spojené s premietaním záberov z historického Charkova, ako vyzeral len pred niekoľkými týždňami, a zábermi z dneška. O svojej ceste do Piešťan bude okrem iných odídencov z Ukrajiny hovoriť aj Tetiana Grybová, filologička s dlhoročnou praxou výučby jazykových disciplín na Charkovskej národnej univerzite V. N. Karazina. Na Slovensku nie je prvýkrát. „Tentoraz však nepriletela lietadlom, ale prekonala dlhú cestu vlakom. Do Piešťan začala cestovať už takmer pred desiatimi rokmi, keď sme sa zoznámili na výstave cestovného ruchu,“ uviedla jej priateľka, majiteľka piešťanskej cestovnej kancelárie Jana Obertová.