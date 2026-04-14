V Piešťanoch sa uskutoční seminár o rovesníckom násilí
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatka (17. 4.) prostredníctvom odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu Piešťany.
Autor TASR
Piešťany 14. apríla (TASR) - Odborný seminár zameraný na prevenciu šikanovania a rovesníckeho násilia sa uskutoční 21. apríla v čase od 7.30 do 16.00 h v Mestskej knižnici na Školskej ulici v Piešťanoch. Podujatie je súčasťou národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatka (17. 4.) prostredníctvom odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu Piešťany. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi a mládežou, najmä pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl, pracovníkov sociálnych služieb, zamestnancov verejnej správy a ďalších profesionálov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s problematikou správania detí a prevencie násilia.
Obsahom seminára budú témy identifikácie a foriem rovesníckeho násilia, príčin a prejavov šikanovania, možností pomoci obetiam, prevencie rizikového správania detí a spolupráce odborníkov pri riešení násilia. Povedie ho preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine Ľudmila Húsková, ktorá sa dlhodobo venuje práci s deťmi a mládežou v oblasti prevencie kriminality.
Ako uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, projekt Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko a nadväzuje na Národnú stratégiu ochrany detí pred násilím schválenú vládou SR. Jeho cieľom je udržať a rozvíjať multidisciplinárnu spoluprácu inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím, najmä prostredníctvom koordinátorov pôsobiacich na regionálnej a národnej úrovni.
Koordinátori sa zameriavajú na podporu komunikácie medzi zapojenými subjektmi, realizáciu preventívnych a osvetových aktivít, organizovanie odborných seminárov a analýzu výskytu násilia na deťoch. Projekt zároveň prispieva k zefektívneniu systému ochrany detí, identifikácii nedostatkov a tvorbe opatrení vrátane návrhov na legislatívne zmeny.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatka (17. 4.) prostredníctvom odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu Piešťany. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi a mládežou, najmä pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl, pracovníkov sociálnych služieb, zamestnancov verejnej správy a ďalších profesionálov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s problematikou správania detí a prevencie násilia.
Obsahom seminára budú témy identifikácie a foriem rovesníckeho násilia, príčin a prejavov šikanovania, možností pomoci obetiam, prevencie rizikového správania detí a spolupráce odborníkov pri riešení násilia. Povedie ho preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine Ľudmila Húsková, ktorá sa dlhodobo venuje práci s deťmi a mládežou v oblasti prevencie kriminality.
Ako uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, projekt Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko a nadväzuje na Národnú stratégiu ochrany detí pred násilím schválenú vládou SR. Jeho cieľom je udržať a rozvíjať multidisciplinárnu spoluprácu inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím, najmä prostredníctvom koordinátorov pôsobiacich na regionálnej a národnej úrovni.
Koordinátori sa zameriavajú na podporu komunikácie medzi zapojenými subjektmi, realizáciu preventívnych a osvetových aktivít, organizovanie odborných seminárov a analýzu výskytu násilia na deťoch. Projekt zároveň prispieva k zefektívneniu systému ochrany detí, identifikácii nedostatkov a tvorbe opatrení vrátane návrhov na legislatívne zmeny.