V Piešťanoch sa uskutočnil desiaty ročník súťaže Tanec bez hraníc 2025

Piešťany 21. mája (TASR) - Jubilejný desiaty ročník tanečnej súťaže Tanec bez hraníc 2025 sa uskutočnil v stredu v Piešťanoch v priestoroch kina Fontána. Toto podujatie pravidelne spája žiakov prvého a druhého stupňa špeciálnych základných škôl z celého Slovenska. Návštevníci mohli vidieť 29 tanečných vystúpení. Súťažilo sa v kategóriách ľudový a moderný tanec. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.



Ako uviedla, na pódiu sa predviedlo 200 žiakov z 18 špeciálnych škôl z Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Po prvýkrát sa na súťaži zúčastnila aj zahraničná škola z lotyšského mesta Tukums vďaka spolupráci v rámci projektu Erasmus+.



„Predstavili sa deti s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia vrátane detí s poruchami autistického spektra, Downovým syndrómom, pohybovým či viacnásobným postihnutím,“ doplnila. Súťaž vyvrcholila odovzdaním cien a autogramiádou. Medzi pozvanými hosťami bol aj prezident SR Peter Pellegrini.



Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič verejnosť povzbudil k podpore rešpektu, otvorenosti a inklúzie aj mimo podujatia. „Trnavský kraj bude a je podporovateľom tejto akcie, a to nie preto, že sa to očakáva, ale preto, že tomu veríme. Pretože nám na tom záleží,“ uviedol.



Podujatie pôvodne vzniklo ako regionálna iniciatíva pre školy Trnavského kraja. V priebehu desiatich rokov sa však rozrástlo do celoslovenského charakteru.