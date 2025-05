V Piešťanoch sa začali celoslovenské oslavy víťazstva nad fašizmom

Piešťany 8. mája (TASR) - Na letisku v Piešťanoch sa začali celoslovenské oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Návštevníkov vo štvrtok čakajú letecké ukážky, kultúrny program a množstvo sprievodných aktivít. Súčasťou programu sú aj dynamické ukážky Ozbrojených síl (OS) SR a slávnostná vojenská prísaha. Vstup je voľný, potrebné je prejsť bezpečnostnou prehliadkou.



Areál letiska je pre verejnosť otvorený od 8.00 h. O 10.00 h môžu záujemcovia sledovať na obrazovkách pietny akt kladenia vencov pri Pomníku padlých rumunských vojakov. O 11.00 h sa koná oficiálne otvorenie osláv s príhovormi. Organizátori avizujú prelety leteckej techniky vrátane stíhačiek F-16 či vrtuľníkov Black Hawk, zoskoky výsadkárov, ale aj vystúpenie Vojenskej hudby Banská Bystrica i opernej speváčky Jolany Fogašovej.



Veľká dynamická ukážka OS SR sa začína o 12.00 h, o 13.00 h sa uskutoční slávnostná vojenská prísaha. O 14.00 h nasledujú dynamické ukážky klubov vojenskej histórie a letecké ukážky Retro Sky Team. Hudobné a tanečné vystúpenia sú naplánované od 14.30 h. Predstavia sa napríklad Kali a Peter Pann, Peter Cmorik a Cigánski diabli.



S oslavami súvisí aj niekoľko dopravných obmedzení v Piešťanoch. Na Jánošíkovej ulici platí zákaz zastavenia na pravej strane v smere na Kláštorskú ulicu do 18.00 h. Na ulici Pod Párovcami je zákaz zastavenia po pravej strane v smere od strediska Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja po Kostol sv. Štefana kráľa takisto do 18.00 h.



Na uliciach Úzka, Alexandra Šindelára, Domkársky rad, Pod Párovcami v smere na bývalý zberný dvor, Jánošíkova od križovatky s ulicou Kláštorská, Vodárenská od križovatky s ulicou Kláštorská, Detvianska a Orviský kút od križovatky s ulicou Kláštorská sú osadené dopravné značky zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy na zabránenie vjazdu a parkovania návštevníkov podujatia. Žilinská cesta v Piešťanoch je do 11.00 h uzatvorená pre vozidlá aj pre chodcov od križovatky na Jánošíkovej ulici.



K dispozícii je kyvadlová doprava z mesta Piešťany, premáva do 17.20 h obojsmerne každých 30 minút.



V areáli letiska je zabezpečených 5000 bezplatných parkovacích miest. Motoristom prichádzajúcim po diaľnici D1 z oboch smerov odporúča rezort obrany zvoliť zjazd Horná Streda. Následne môžu pokračovať po ceste I/61 smer letisko, k parkovisku ich usmernia dopravná navigácia, tabule a dopravní policajti. Na diaľničnom úseku obchádzky Piešťany - Horná Streda obojsmerne nebude do 16.00 h potrebná diaľničná známka.



Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s oslavami posilňuje 8. mája vybrané vlakové spojenia. Zároveň zabezpečuje mimoriadne zastavenia diaľkových vlakov v železničnej stanici Piešťany. Doprava pre účastníkov oficiálneho programu podujatia je bezplatná do Piešťan aj z Piešťan.