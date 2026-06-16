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V Piešťanoch sa začína 14. ročník festivalu Zázračný oriešok
Hostí festivalu čakajú štyri dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a množstvo sprievodných aktivít.
Autor TASR
Piešťany 16. júna (TASR) - V utorok dopoludnia sa v Piešťanoch otvorili brány 14. ročníka štvordňového festivalu s názvom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a Mestskou knižnicou mesta Piešťany. O festivale informovala PR manažérka telerozhlasu Ivana Zečevič.
Hostí festivalu čakajú štyri dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a množstvo sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. „Pribudla kategória rozhlasových hier pre mládež, ktorá zapája do hry stredoškolákov a gymnazistov vo veku 15 až 18 rokov. Aj ich názor nás zaujíma, aj oni sú našou cieľovou skupinou,“ uviedla spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková.
Celkovo 24 diel zo štyroch kategórií súťaží o priazeň odbornej aj detskej poroty. Podmienkou zaradenia do súťaže je knižná väzba diela s literatúrou, každý titul musí mať knižnú alebo časopiseckú predlohu, alebo naopak, rozhlasová hra inšpirovala vznik knihy. O víťazoch rozhodne odborná porota. Popri odbornej porote rozhoduje aj detská porota, ktorú tvorí 45 mladých porotcov z radov čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany rozdelených do štyroch skupín podľa veku.
„Je to 50 na 50. Sú ročníky, kde nastáva výrazný konsenzus, no sú aj také, kde detská porota prekvapí. Pri deťoch človek nikdy nevie, čo ich zaujme. Niekedy si ich získajú tituly, od ktorých by sme to vôbec nečakali,“ dodala Belková. Štvordňový program prepája súťažnú prehliadku s bohatým sprievodným programom. Nechýbajú divadelné predstavenia, ilustrátorské workshopy, výstavy, koncerty, besedy s autormi, hercami a ilustrátormi. Podujatia sa konajú na viacerých miestach v Piešťanoch, v mestskej knižnici, Kursalone, Elektrárni Piešťany, Ville Zuckmann a ďalších priestoroch.
Vyvrcholením festivalu bude galavečer Orieškové tajomstvá vo štvrtok (18. 6.) večer v Kursalone a odovzdanie cien tvorcom víťazných titulov 14. ročníka festivalu. Súčasťou ceremoniálu bude aj udelenie Ceny STVR za mimoriadny prínos rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež. Tento rok ju získa herec Vladimír Kobielsky. „Je to asi ocenenie za tých 30 rokov, čo som ponahrával množstvo rozprávok práve pre detského poslucháča,“ povedal Kobielsky.
Hostí festivalu čakajú štyri dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a množstvo sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. „Pribudla kategória rozhlasových hier pre mládež, ktorá zapája do hry stredoškolákov a gymnazistov vo veku 15 až 18 rokov. Aj ich názor nás zaujíma, aj oni sú našou cieľovou skupinou,“ uviedla spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková.
Celkovo 24 diel zo štyroch kategórií súťaží o priazeň odbornej aj detskej poroty. Podmienkou zaradenia do súťaže je knižná väzba diela s literatúrou, každý titul musí mať knižnú alebo časopiseckú predlohu, alebo naopak, rozhlasová hra inšpirovala vznik knihy. O víťazoch rozhodne odborná porota. Popri odbornej porote rozhoduje aj detská porota, ktorú tvorí 45 mladých porotcov z radov čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany rozdelených do štyroch skupín podľa veku.
„Je to 50 na 50. Sú ročníky, kde nastáva výrazný konsenzus, no sú aj také, kde detská porota prekvapí. Pri deťoch človek nikdy nevie, čo ich zaujme. Niekedy si ich získajú tituly, od ktorých by sme to vôbec nečakali,“ dodala Belková. Štvordňový program prepája súťažnú prehliadku s bohatým sprievodným programom. Nechýbajú divadelné predstavenia, ilustrátorské workshopy, výstavy, koncerty, besedy s autormi, hercami a ilustrátormi. Podujatia sa konajú na viacerých miestach v Piešťanoch, v mestskej knižnici, Kursalone, Elektrárni Piešťany, Ville Zuckmann a ďalších priestoroch.
Vyvrcholením festivalu bude galavečer Orieškové tajomstvá vo štvrtok (18. 6.) večer v Kursalone a odovzdanie cien tvorcom víťazných titulov 14. ročníka festivalu. Súčasťou ceremoniálu bude aj udelenie Ceny STVR za mimoriadny prínos rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež. Tento rok ju získa herec Vladimír Kobielsky. „Je to asi ocenenie za tých 30 rokov, čo som ponahrával množstvo rozprávok práve pre detského poslucháča,“ povedal Kobielsky.