V Piešťanoch si pripomenú zakladateľa kúpeľov Ľ. Wintera

Piešťany 27. októbra (TASR) - Večer venovaný budovateľovi piešťanských kúpeľov Ľudovítovi Winterovi pripravili na štvrtok v kultúrno-vzdelávacom centre Elektrárňa Piešťany. Informovala o tom riaditeľka Katarína Hallová.



"Je to večer zložený z viacerých častí, v úvode od 18. hodiny pozveme znovu verejnosť na komentované prehliadky Piešťany očami Wintera, ktoré mám pod palcom Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov," uviedla. Pripravené je aj uvedenie slovenského prekladu knihy pre deti Prázdniny s Winterom, ktorú napísala Ágnes Mánya Benyovszky. Hlavným ťahákom podľa Hallovej je nielen koncert Preburger Klezmer Band, ale aj následné premietanie dokumentu režiséra Dušana Trančíka Optimista. Snímka z roku 2008 približuje neľahký osud Wintera, divákov skraja zavedie do 19. storočia, keď sa v hlave židovského chlapca zrodila myšlienka premeniť minerálne pramene v Piešťanoch na svetoznáme kúpele s patričnou mondénnosťou a eleganciou.



"Dokument sme naposledy premietali v roku 2019 pri odhaľovaní Winterovej sochy na Kolonádovom moste, no odvtedy sme stále registrovali záujem divákov oň," dodala Hallová. Partnerom podujatia sú občianske združenie ProWinter, Trnavský kraj zážitkov a Šaliansky klub mladých (SIK).



Winter sa v Piešťanoch zaslúžil o výstavbu viacerých významných budov, najznámejšie sú Robotnícka nemocnica, Kursalon, Františkove kúpele, Pro Patria, hotel Thermia Palace s kúpeľmi Irma či Kolonádový most.