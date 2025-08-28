Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Piešťanoch si pripomnú 81. výročia SNP

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Stane sa tak na Námestí SNP pri pomníku Vďaka osloboditeľom vo štvrtok o 14.00 h.

Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Verejnosť si môže v meste Piešťany uctiť 81. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Stane sa tak na Námestí SNP pri pomníku Vďaka osloboditeľom vo štvrtok o 14.00 h, keď sa bude konať spomienkové podujatie. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

Súčasťou programu bude slávnostný príhovor primátora mesta Petra Jančoviča a pietny akt kladenia vencov. „Sloboda nie je samozrejmosť, odkaz SNP nás učí, že o ňu musíme stáť a chrániť ju,“ skonštatovala Střelcová.

Pomník Vďaka osloboditeľom je dielom piešťanského rodáka a akademického sochára Valéra Vavra. Dielo vzniklo pri príležitosti oslobodenia Piešťan, odhalili ho v roku 1950. Na jeho zadnej strane sú zapísané mená padlých v druhom odboji.

SNP sa začalo 29. augusta 1944 s centrom v Banskej Bystrici. V prvých dňoch bolo k dispozícii 18.000 vojakov a dôstojníkov. Po druhej mobilizácii narástol počet až na 60.000 osôb. S armádou bojovalo približne 12.000 partizánov, približne 70 percent z nich tvorili Slováci.
