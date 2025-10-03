Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Piešťanoch verejnosti dočasne uzavrú parkovisko na štadióne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Môže takisto dôjsť k uzávere Kuzmányho ulice od križovatky s ulicou Pod Párovcami.

Autor TASR
Piešťany 3. októbra (TASR) - Parkovisko v areáli futbalového štadióna v Piešťanoch bude v nedeľu (5. 10.) pre verejnosť uzavreté. Stane sa tak v súvislosti s futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční o 15.30 h. Môže takisto dôjsť k uzávere Kuzmányho ulice od križovatky s ulicou Pod Párovcami. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, návštevníci zápasu môžu využiť parkovisko pred štadiónom. „Ak sa zaplní parkovisko pred štadiónom, Kuzmányho ulica bude od križovatky s ulicou Pod Párovcami uzavretá. Vstup bude umožnený len pre chodcov,“ ozrejmila.

Návštevníkom z iných miest odporúča radnica využiť parkovisko na Nálepkovej ulici či záchytné parkoviská pri poliklinike, letisku a zimnom štadióne. Domácim návštevníkom zase odporúča prísť na zápas peši alebo na bicykli. Bicykle bude možné parkovať výhradne pred vstupom na štadión.
