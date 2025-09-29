< sekcia Regióny
V Piešťanoch vystúpil prokurátor, preveroval parkovaciu politiku
29. septembra
Piešťany 29. septembra (TASR) - V úvode septembrového (25. 9.) zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Piešťanoch vystúpil prokurátor Pavol Šramko, ktorý preveroval zákonnosť regulácie parkovacej politiky v meste. Mestskí poslanci mali riešiť, či protestu vyhovieť alebo nie, ale aj rozšírenie parkovacej politiky na ďalšie ulice a zníženie poplatku za prvú parkovaciu kartu. MsZ napokon rozhodlo o stiahnutí bodu z programu.
Ako uviedol prokurátor, Okresná prokuratúra Piešťany vykonala previerku zákonnosti parkovacieho všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Piešťany, ako aj VZN o dani za užívanie verejného priestranstva. „Tieto previerky sa vykonávali na celom území Slovenskej republiky v zmysle plánu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, pričom previerkou bolo zistené, že niekoľko ustanovení oboch týchto VZN je v rozpore so zákonom, na základe toho som podal dva protesty prokurátora proti týmto nezákonným ustanoveniam,“ uviedol pre TASR.
Nezákonné ustanovenia sa podľa neho týkali skôr niektorých ustanovení o vracaní alikvótnej sumy zaplatenej za parkovaciu kartu v prípade, že sa zablokuje, alebo možnosti udeľovania výnimiek primátorom v individuálnych prípadoch. „Čiže skôr takých menej závažných vecí, ktoré nie sú nejako nosné,“ doplnil.
V dotknutom VZN je odmietnutá možnosť zakúpenia si parkovacej karty občanmi, ktorí majú nejaké podlžnosti voči mestu. „Toto ustanovenie sme napadli z toho dôvodu, že koliduje s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení antidiskriminačného zákona s tým, že pokiaľ občan má nedoplatky voči mestu, tak na to existujú iné právne inštitúty, ktorými je možné tento nedoplatok riešiť, čiže nie je možné podľa názoru prokuratúry prostredníctvom takéhoto ustanovenia VZN sankcionovať občana za nedoplatky,“ ozrejmil.
Súčasťou bodu bolo aj rozšírenie parkovacej politiky na ďalšie ulice a zníženie poplatku za parkovaciu kartu. Primátor Piešťan Peter Jančovič skonštatoval, že stiahnutie bodu z programu situáciu skomplikovalo. „Nevidím zmysel, prečo sme stiahli tento bod z rokovania. Chceli sme to schvaľovať v septembri, aby sme mali dosť času vyznačiť dopravné značenie do konca roka, a tak od 1. januára 2026 spustiť niekoľko ďalších ulíc, kde by mohla byť regulovaná parkovacia politika,“ vysvetlil pre TASR Jančovič.
Doplnil, že aj keby MsZ bod schválilo v októbri, prichádza jesenné počasie, keď môže pršať a už môže podľa jeho slov nastať problém s dopravným značením a taktiež s osádzaním dopravného značenia, či už zvislého, alebo vodorovného.
Súčasťou bodu bol aj návrh radnice týkajúci sa poplatku za prvú parkovaciu kartu. „Má význam, aby občan, ktorý je platiteľ daní, poplatkov za odpad a všetkých ostatných poplatkov, mal kartu pre prvé auto za euro, pretože mať auto v dnešných časoch je absolútna potreba. Ak sú rodiny, ktoré majú deti alebo starších občanov, potrebujú ich zaviesť buď k lekárom, ale taktiež aj do škôlok. Dnes je to súčasť života,“ skonštatoval Jančovič s tým, že regulácia dopravy má byť najmä o tom, aby sa nezahlcovalo centrum mesta, nie o získavaní peňazí do mestskej kasy.
V konečnom dôsledku je podľa jeho slov pre obyvateľov výhodnejšie, ak zaplatia jedno euro za parkovanie na svojej ulici, pričom za parkovanie v celom meste by mali zaplatiť 80 eur. „Možno si to rozmyslia a bude im stačiť za euro na svojej ulici a nemusia mať celomestskú. Tým sa nezapĺňa celé mesto,“ dodal.
Mestský poslanec Remo Cicutto pre TASR zdôraznil, že bod je nutné prerokovať do 90 dní od protestu prokurátora. „To je administratívno-právna záležitosť, ale pripomienky obyvateľov sú skôr technického charakteru a verím, že nájdeme nejaký kompromis alebo ďalšie nástroje na to, aby to bolo čo najviac prijateľné. Pre obyvateľov mesta Piešťany, ale aj pre návštevníkov,“ zhrnul.
Pripomienky občanov sa síce týkajú parkovacej politiky, tú však zmenil cestný zákon, nie mesto. Zaviedol prísnejšie pravidlá, čo sa týka parkovania na chodníkoch a dodržiavania šírok priechodnosti komunikácie. „Na mnohých uliciach nemôžu autá stáť na oboch stranách ulice. Je to protizákonné, toto ľudia stále nechápu a mesto preto musí vyznačiť, na ktorej strane môžu parkovať, lebo ak niekto bude parkovať vpravo a niekto vľavo, všetci dostanú pokutu, ale keď je to vyznačené, je to jednoznačné,“ uviedla pre TASR mestská poslankyňa Iveta Babičová.
Poslankyňa Eva Rohoňová pre TASR doplnila, že pripomienky sa týkali aj konkrétnej ulice, ktorá sa stala exponovanou po zavedení parkovacej politiky. „Pretože sa tam presunuli autá, ktoré sú cezpoľné a nechcú platiť za parkovanie. Sami občania z tejto zóny by boli radi, ak by tam bolo zavedené spoplatnené parkovanie. Sami vedia, že pravdepodobne by sa im uvoľnili. Prišli tiež s pripomienkami, že tých miest je tam momentálne málo,“ dodala.
