V Piešťanoch začína festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok

Piešťany 25. septembra (TASR) - V Piešťanoch sa začína medzinárodný festival rozhlasových rozprávok pod názvom Zázračný oriešok: Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.



Podujatie prezentuje nielen rozhlasovú tvorbu pre deti, ale zároveň predstavuje literatúru pomocou viacerých umeleckých foriem. "Súťažné tituly bude počúvať odborná aj detská porota. V odbornej časti festivalu sú tri kategórie. Súťaží sa v kategóriách monologické rozprávky, rozhlasové hry a hry pre deti. V každej je šesť súťažných diel," uviedla Katarína Beňová z mestskej knižnice.



Okrem súťaže prinesie festival aj množstvo sprievodných podujatí. "V priestoroch knižnice je interaktívna výstava Divadelný oriešok. Deti si na nej môžu vyskúšať rôzne kostýmy, zoznámiť sa so slovami, ktoré sa v divadle používajú. V Dome umenia je potom výstava Magický svet divadelnej scény. Ide o výstavu študentov scénografov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, ktorí ponúkajú pohľad na divadelnú scénu," doplnila Beňová.



Tak ako množstvo iných podujatí, aj toto podujatie poznačili opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu. Musel sa z mája presunúť na septembrový termín, ale ani ten sa vzhľadom na aktuálnu situáciu nepodarilo naplniť podľa pôvodného programu. "Festival je medzinárodný, slovensko-český. Vzhľadom na opatrenia sme museli zrušiť účasť českých účinkujúcich, či už režisérov, spisovateľov, muzikálových hercov alebo bábkohercov," informovala riaditeľka piešťanskej knižnice Margita Galová.



Počas festivalu udelia aj dve osobitné ocenenia. "Ide o zvláštnu cenu RTVS, ktorú tento rok získa Božidara Turzonovová za celoživotný prínos v oblasti tvorby pre deti. Druhá je cena literárneho informačného centra, ktorá tento rok poputuje k spisovateľke Jane Bodnárovej," uviedla Beňová.



Zázračný oriešok je aj príležitosťou, aby sa stretli ilustrátori detských kníh, tvorcovia rozprávok, ale aj ich rozhlasoví interpreti. Tento rok to budú spisovatelia Ján Uličiansky, Toňa Revajová, Daniel Pastirčák, ako aj ilustrátori Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová či Bystrík Vančo. Festival privíta aj hercov Kamila Mikulčíka, Božidaru Turzonovovú, Kristínu Svarinskú, Luciu Hurajovú či Zuzanu Jurigovú Kaprálikovú.



Medzinárodný festival potrvá v Piešťanoch do 1. októbra. Vstup na všetky podujatia je voľný.