V Piešťanoch začne komplexná obnova fontány pod sochou barlolámača

Piešťany 31. marca (TASR) - V najbližších dňoch sa začne komplexná obnova fontány pod sochou barlolámača v Piešťanoch. Zrealizovaná bude podľa pôvodných nákresov autora Kolonádového mosta - architekta Emila Belluša. Celková hodnota projektu je takmer 60.000 eur. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.



Pôjde o realizáciu kyslíkových kráterov znázorňujúcich vyvieranie termálnej vody. Stavebnými úpravami budú obnovené pôvodné terazzové povrchy. Doplnené bude aj v minulosti odstránené trubkové madlo pri kaskádach bazéna fontány z oceľovej trubky podľa pôvodného návrhu z roku 1933. Celý vnútorný povrch bazéna bude dôsledne očistený od náterov a cementových stierok. Obnova zahŕňa aj stabilizáciu bazéna fontány. Hlavný prvok fontány bude tvoriť 14 kusov kráterových výverov, ktoré budú vytvárať prevzdušnené vodné efekty pod úrovňou hladiny.



Stavebné úpravy podnože sochy barlolámača a technológie fontány realizuje spoločnosť Raving, práce by mali byť ukončené do konca mája. Celkový rozpočet projektu je vo výške 59.480 eur. Projekt je financovaný z krajskej inovačnej rozvojovej agentúry vo výške 50 percent z celkovej sumy, zvyšok hradí mesto z rozpočtu. „Vážime si históriu a taktiež je to aj vzdanie úcty Emilovi Bellušovi, pretože to bol jeho projekt, a myslím si, že je to najfotografovanejšie miesto v Piešťanoch,“ priblížil s tým, že vrch kolonádového mostu už je obnovený, na rekonštrukciu čakajú aj jeho piliere.



Monumentálna bronzová socha barlolámača od sochára Roberta Kühmayera stojí na priečelí mosta od roku 1933. Do bronzu ju odliala firma Barták z Prahy. Ako symbol bol barlolámač prijatý za mestský znak 21. októbra 1945 pri príležitosti povýšenia obce Piešťany na mesto. Fontánu osadili v roku 2007, autormi návrhu fontány sú Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová a Denisa Krupová. Integrálnou súčasťou výtvarného konceptu fontány je dielo Dušana Králika Vtáčí ostrov.