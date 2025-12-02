< sekcia Regióny
V Piešťanoch začnú platiť nové názvy zastávok aj cestovné poriadky
Zoznam obsahuje desiatky úprav. Napríklad zastávka Adam Trajan, otočka Adama Trajana sa bude volať Adam Trajan. Došlo tiež k skráteniu a sprehľadneniu názvov napríklad podľa priľahlej ulice.
Autor TASR
Piešťany 2. decembra (TASR) - Nové cestovné poriadky mestskej autobusovej dopravy (MAD), úprava a premenovanie viacerých zastávok v celom meste Piešťany vstúpia do platnosti od 14. decembra. Zmeny pripravilo mesto Piešťany v spolupráci s dopravcom Arriva a vychádzajú z požiadaviek aktuálnej legislatívy a potreby zlepšiť orientáciu cestujúcich. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, hlavným cieľom úprav je zjednodušiť a sprehľadniť názvoslovie zastávok, zosúladiť názvy s reálnou polohou zastávok, aktualizovať zastarané alebo nejednoznačné označenia a uľahčiť orientáciu obyvateľom aj návštevníkom mesta. „Názvy po novom odrážajú najbližšie ulice, významné budovy či orientačné body, čím sa znižuje riziko nejasností pri cestovaní alebo plánovaní trás,“ ozrejmila.
Zoznam obsahuje desiatky úprav. Napríklad zastávka Adam Trajan, otočka Adama Trajana sa bude volať Adam Trajan. Došlo tiež k skráteniu a sprehľadneniu názvov napríklad podľa priľahlej ulice. Kompletný prehľad je dostupný na webe IMHD a všetky nové názvy budú od 14. decembra uvedené aj na zastávkových označníkoch. Aktualizované budú cestovné poriadky, mapa liniek MHD, ako aj digitálne cestovné aplikácie a informačné panely. „Počas prechodného obdobia môžu byť na vybraných miestach dočasne uvedené oba názvy - starý aj nový, aby bola zmena pre cestujúcich čo najjednoduchšia,“ doplnila radnica.
Ako uviedla, hlavným cieľom úprav je zjednodušiť a sprehľadniť názvoslovie zastávok, zosúladiť názvy s reálnou polohou zastávok, aktualizovať zastarané alebo nejednoznačné označenia a uľahčiť orientáciu obyvateľom aj návštevníkom mesta. „Názvy po novom odrážajú najbližšie ulice, významné budovy či orientačné body, čím sa znižuje riziko nejasností pri cestovaní alebo plánovaní trás,“ ozrejmila.
Zoznam obsahuje desiatky úprav. Napríklad zastávka Adam Trajan, otočka Adama Trajana sa bude volať Adam Trajan. Došlo tiež k skráteniu a sprehľadneniu názvov napríklad podľa priľahlej ulice. Kompletný prehľad je dostupný na webe IMHD a všetky nové názvy budú od 14. decembra uvedené aj na zastávkových označníkoch. Aktualizované budú cestovné poriadky, mapa liniek MHD, ako aj digitálne cestovné aplikácie a informačné panely. „Počas prechodného obdobia môžu byť na vybraných miestach dočasne uvedené oba názvy - starý aj nový, aby bola zmena pre cestujúcich čo najjednoduchšia,“ doplnila radnica.