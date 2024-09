OSTRÁ HÁDKA: Mladý násilník zaútočil na staršieho muža

Piešťany 4. septembra (TASR) - Policajti vyšetrujú hádku medzi viacerými osobami, ku ktorej došlo v utorok (3. 9.) na Valovej ulici v Piešťanoch. Mladší z mužov napadol staršieho, záchranári ho museli následne so zraneniami previezť do nemocnice na ošetrenie. Trnavská krajská polícia pátra po prípadných svedkoch incidentu, o prípade informovala na sociálnej sieti.



Polícia priblížila, že v utorok okolo 11.00 h došlo pri rehabilitačnom centre k slovnej výmene medzi viacerými osobami.



"Po slovnom konflikte mal mladší z mužov napadnúť barlou staršieho pána. Toho si po útoku museli prevziať do starostlivosti privolaní záchranári," dodali z polície s tým, že prípad riešia ako trestné činy výtržníctva a ublíženia na zdraví. Taktiež pátrajú po svedkoch incidentu či prípadných kamerových záznamoch.