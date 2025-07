V Piešťanoch zavádzajú pre návštevníkov mesta výletné autobusy

Piešťany 9. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany zavádza od soboty (12. 7.) pre návštevníkov mesta výletné autobusy, ktoré ich budú do novembra voziť po regióne. Cieľom je zvýšenie dostupnosti atraktívnych miest v okolí Piešťan a sprostredkovanie zážitkov bez potreby vlastného auta či plánovania. TASR o tom informovala riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



Návštevníci sa môžu vybrať počas každej soboty od 12. júla výletnými autobusmi napríklad do Hlohovca za históriou, vínom, divadlom a hviezdami alebo v utorky a štvrtky od 22. júla do Krakovian za etnografickým pokladom a príbehom krakovianskej čipky. Nevolná tiež avizovala možné pridanie ďalších termínov po letnej sezóne.



Hlohovský zámok ponúka okrem stálej expozície aj virtuálne prehliadky pôvodnej podoby zámku prostredníctvom tabletov a 3D okuliarov. Na nádvorí sa konajú kultúrne podujatia, neďaleko je Empírové divadlo. Na záver dňa je pripravené pozorovanie oblohy a projekcia hviezd na kupole planetária.



Riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj Agáta Mikulová spomenula tematické výlety, ktoré v rôznych podobách tvoria výraznú časť ponuky. „Program je navrhnutý tak, aby sa nemuseli o nič starať - majú zabezpečenú dopravu, vstupenky aj služby delegáta,“ priblížila.



Projekt je zameraný na zlepšenie dostupnosti kultúrnych lokalít a ich prezentáciu. Výlety sú určené pre široký okruh záujemcov - pre kúpeľných hostí, víkendových návštevníkov Piešťan i dovolenkárov, pre rodiny s deťmi, seniorov, páry aj individuálnych cestovateľov.



Výletné autobusy sú súčasťou kooperačného projektu, ktorý je realizovaný na základe výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Hlavným partnerom je KOCR Trnavský kraj. V rámci projektu OOCR Rezort Piešťany spolupracuje aj s OOCR Región Trnava a s OOCR Žitný ostrov.