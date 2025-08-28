< sekcia Regióny
V Piešťanoch zrekonštruujú zariadenie Lumen za vyše dva milióny eur
Cieľom je vybudovať moderné sociálne zariadenie s kapacitou 30 prijímateľov.
Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič podpísal v pondelok (25. 8.) zmluvu so zhotoviteľom na realizáciu projektu rekonštrukcie existujúcej budovy Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen. Celková cena projektu je viac ako dva milióny eur. Cieľom je vybudovať moderné sociálne zariadenie s kapacitou 30 prijímateľov. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
„Podpisom zmluvy sa otvára cesta k významnej modernizácii zariadenia opatrovateľskej služby Lumen, ktoré zohrá dôležitú úlohu v rozvoji komunitnej sociálnej starostlivosti v meste Piešťany,“ uviedla samospráva na svojom webe.
Začiatok poskytovania služieb v zrekonštruovanom objekte sa vyvinie v závislosti od termínu kolaudácie zariadenia. Ukončenie stavebných prác a nákup interiérového vybavenia sú plánované na štvrtý kvartál roka 2026. „Začiatok poskytovania sociálnej služby v podporenom objekte by mohol byť záverom roka 2026,“ uviedla hovorkyňa.
Na základe vyhodnotenia ponúk komisiou sa úspešným uchádzačom stala Skupina dodávateľov Lumen zložená z viacerých spoločností s cenovou ponukou 1.460.013,22 eura s DPH. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov. Eurofondy sú vo výške 1.827.653,99 eura, financie zo štátneho rozpočtu vo výške 150.512,68 eura a mesto sa bude podieľať sumou 172.014,50 eura.
