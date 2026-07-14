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POŽIAR VO FIRME: V Piešťanoch evakuovali 130 ľudí, hlásia zranenie
Predbežná výška vzniknutej škody bola vyčíslená na sumu 720.000 eur.
Autor TASR,aktualizované
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Piešťany 14. júla (TASR) - Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali približne 130 zamestnancov. Zranila sa jedna osoba. Predbežná výška vzniknutej škody je vyčíslená na sumu 720.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným hasebným prúdom. Súčasne ochladzovali výrobnú linku s klimatizačnými jednotkami obsahujúcimi propán-bután. Plynovú fľašu vyniesli na voľné priestranstvo, kde ju ochladzovali, a na odvetranie priestorov nasadili pretlakový ventilátor,“ priblížil HaZZ.
Jednu zranenú osobu po ošetrení na mieste transportovala posádka záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. „Predbežná výška vzniknutej škody bola vyčíslená na sumu 720.000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 3,5 milióna eur,“ spresnil HaZZ.
Na mieste sa s cieľom zistenia príčiny vzniku požiaru nachádza expertízna skupina z požiarnotechnického a expertízneho ústavu. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Piešťanoch.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným hasebným prúdom. Súčasne ochladzovali výrobnú linku s klimatizačnými jednotkami obsahujúcimi propán-bután. Plynovú fľašu vyniesli na voľné priestranstvo, kde ju ochladzovali, a na odvetranie priestorov nasadili pretlakový ventilátor,“ priblížil HaZZ.
Jednu zranenú osobu po ošetrení na mieste transportovala posádka záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. „Predbežná výška vzniknutej škody bola vyčíslená na sumu 720.000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 3,5 milióna eur,“ spresnil HaZZ.
Na mieste sa s cieľom zistenia príčiny vzniku požiaru nachádza expertízna skupina z požiarnotechnického a expertízneho ústavu. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Piešťanoch.