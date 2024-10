V piešťanskej nemocnici podalo výpoveď 28 lekárov

Piešťany 30. októbra (TASR) - V Nemocnici Alexandra Wintera (NAW) v Piešťanoch podalo k 30. októbru výpoveď 28 lekárov. V nemocnici ich pracovalo ku koncu septembra celkovo 114. Výpovede zdravotných sestier neevidujú. Situácia môže ohroziť chod oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. TASR to uviedol riaditeľ NAW Miroslav Jaššo.



Nemocnica má pripravené plány, ako postupovať, ale ich bližšia špecifikácia by bola podľa neho zbytočná. "Pretože vôbec nevieme, ako sa situácia bude naďalej vyvíjať," priblížil Jaššo.



Spomenul aj možnosť, že lekári, ktorí nepodali výpovede, nemusia nastúpiť do práce napríklad pre chorobu, ošetrovné či z iných dôvodov. "Verím, že situácia sa vyrieši, zainteresované strany majú na to dva mesiace," dodal.



Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku začalo v utorok (29. 10.) podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022.



Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.