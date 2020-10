V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13

Piešťany 21. októbra (TASR) – Ucelený pohľad na doteraz tabuizovanú a prehliadanú tému pôsobenia slovenského stíhacieho letectva v období 2. svetovej vojny prináša nová kniha Letka 13 – Najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii (1939 – 1944). Dielo autora Stana Bursu uviedlo Balneologické múzeum v Piešťanoch v utorok (20.10.) kvôli protiepidemickým opatreniam iba v online priestore. Venuje sa anabáze slávnej letky od jej vzniku, cez nasadenie na východnom fronte, presun na Slovensko k obrane jeho vzdušného priestoru až po jej tragický zánik. Informoval o tom riaditeľ múzea Vladimír Krupa.



"Kniha je výsledkom desaťročia trvajúcej mravčej práce autora nielen v archívoch, ale aj v teréne s vtedy ešte žijúcimi pilotmi alebo ich rodinami. Mnohé fotografie, ale i informácie sú publikované prvýkrát," uviedol Krupa. Svojím rozsahom 375 strán a vyše 800 fotografií je, ako dodal, výnimočným dielom v danej oblasti na Slovensku. Bursa (1963) sa už viac ako tri desaťročia bádateľsky zameriava na osudy príslušníkov slovenskej letky 13 a hlavne jej ročného nasadenia na východnom fronte. Na túto tému pripravilo piešťanské múzeum v roku 2016 aj výstavu.



Existencia letky 13 bola bytostne spojená s Piešťanmi. Vznikla na jeseň v roku 1939, po vypuknutí 2. svetovej vojny bola dvakrát nasadená na východnom fronte. Prvýkrát v lete 1941, kedy podporovala slovenské pozemné jednotky postupujúce po boku Nemecka do vnútrozemia Sovietskeho zväzu. Druhýkrát sa zúčastnila bojov proti Červenej armáde v období rokov 1942 až 1943, piloti bojovali začlenení do nemeckej Luftwaffe ako samostatná letecká jednotka. Na východnom fronte dosiahla letka celkovo 215 zostrelov nepriateľských sovietskych lietadiel, čo tvorilo vyše 98 % všetkých zostrelov, ktoré cez vojnu dosiahlo slovenské letectvo. Po stiahnutí z frontu bola letka pretvorená na pohotovostnú, úlohou bolo brániť západné Slovensko a hlavné mesto. Následne 26. júna 1944 bola počas leteckého boja s Američanmi prakticky zničená. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa potom väčšina jej pilotov pridala k bojom, alebo preletela na stranu Červenej armády. Ani to v 50-tych rokoch nepomohlo elitným letcom, aby neboli vyhodení z armády.