V pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu na KVP evidujú 40 návrhov

Košice 15. septembra (TASR) – V rámci pilotného ročníka participatívneho rozpočtu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP zaevidovali 40 projektov od obyvateľov. Ako TASR za MČ informovala Ivana Padová, dominujú tie s environmentálnou tematikou. Uskutočniteľnosť nápadov v najbližších dňoch posúdi hodnotiaca komisia.



Počtom prihlásených projektov podľa nej prekonali takmer všetky okresné mestá Trnavského kraja vrátane samotného mesta Hlohovec. Podľa starostu sídliska Ladislava Lörinca prejavený záujem svedčí o tom, že miestnej komunite záleží na tom, v akom prostredí žije, a zároveň si uvedomuje potrebu starostlivosti o životné prostredie. „Obyvatelia by na KVP chceli napríklad dažďové záhrady, včelie úle či sídliskový sad. Tieto, ale aj ďalšie podnety sme postrehli i pri osobných stretnutiach s ľuďmi v rámci našej kampane o participatívnom rozpočte. Dostali sme tak aj inšpiráciu, ako môže MČ zlepšiť život na sídlisku,“ povedal.



Medzi zadaniami pre MČ sú napríklad aj projekty ako vybudovanie SkateParku, výstavba amfiteátra, inštalácia lokálnej meteostanice, osadenie automatických externých defibrilátorov, prírodný labyrint vo vnútrobloku, kočíkový okruh či odpočinkové hniezdo. Občianske projekty zahŕňajú napríklad výmennú burzu SWAP na tému deti a bábätká, stojan na rýchlu opravu bicyklov, realizáciu kids skills trail alebo skrášlenie budov grafiti maľbami.



Participatívny rozpočet spustila samospráva v spolupráci s občianskym združením (OZ) WellGiving. „Koronakríza stopla participatívny rozpočet vo viacerých samosprávach na Slovensku. Spustili ho len štyri, a to Trnavský samosprávny kraj, Hlohovec, mestská časť Košice Západ a Mestská časť Sídlisko KVP,“ povedala riaditeľka OZ Martina Tvrdoňová s tým, že vysoký počet podaných projektov je výsledkom dlhodobej práce s obyvateľmi sídliska.



Projektové zadania, ktoré splnia kritériá, počas septembra a októbra predstavia verejnosti. Následne o tom, ktoré nápady občanov dostanú podporu, rozhodne verejnosť hlasovaním. Peniaze sa budú rozdeľovať medzi päť občianskych projektov, pričom každý bude dotovaný sumou do 2000 eur. Tieto projekty zrealizujú samotní obyvatelia. Druhou kategóriou sú zadania, ktoré samospráva zrealizuje na základe podnetov od občanov, a to s nákladmi do 5000 eur. Všetky víťazné projekty majú byť zrealizované v roku 2021.