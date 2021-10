V pivnici úradu v Považskej Bystrici našli diela významného maliara

Považská Bystrica 9. októbra (TASR) – Pivnica starej časti Mestského úradu v Považskej Bystrici ukrývala umelecké poklady, diela slovenského maliara Imra Weinera-Kráľa. V miestnosti, ktorá v minulosti slúžila na rozmnožovanie tlačovín, si ich všimla pracovníčka mesta. Ako informoval primátor mesta Karol Janas, diela okamžite preniesli na bezpečné miesto.



"O tomto vzácnom objave som informoval vedúcich pracovníkov aj na porade, pričom som ich upozornil, že to nemusia byť jediné obrazy Weinera-Kráľa, ktoré sa tu ukrývajú. Hneď v ten deň sa našiel v školskom sklade ďalší," skonštatoval primátor. Priblížil, že jeden znázorňuje rodinu, dva sú pravdepodobne z čias oslobodenia Považskej Bystrice.



Znalci života a diela maliara potvrdili ich pravosť. Primátor doplnil, že majú dohodnuté znalecké posudky s kunsthistoričkou Dagmar Kudoláni Srnenskou. Potom ich zaradia do majetku mesta. "Obraz so znázornením muža, ženy a dieťaťa vystavíme v MG Art Galérii na výstave, ktorú pripravujeme pri príležitosti 120. výročia narodenia Weinera-Kráľa. Je zvláštna symbolika, že sa dlhé roky obrazy ukrývali pred svetom a teraz, keď je takéto významné výročie, opäť uzreli svetlo sveta," zdôraznil Janas.



Diela mal mestu darovať samotný umelec. "Koľko ich presne bolo, sa nedozvieme. Už v minulosti sa našli pri inventarizácii akvarely Kráľa. Boli v starom trezore, ktorý sa desiatky rokov nepoužíval," povedal primátor s tým, že väčšia časť z nich bude na výstave Spomienky na Považskú Bystricu, ktorú otvoria budúci štvrtok 14. októbra.