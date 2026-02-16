< sekcia Regióny
V pláne je priame letecké spojenie medzi Kuvajtom a Letiskom Piešťany
Rokovania so zástupcami Kuwait Airways sa sústredili na technické a obchodné podmienky zavedenia priamej linky.
Autor TASR
Piešťany 16. februára (TASR) - Výsledkom rokovaní delegácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v Kuvajte je konkrétny záujem o spustenie priameho leteckého spojenia medzi letiskom v Kuvajte a Letiskom Piešťany v priebehu roku 2026. Rokovania boli zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti cestovného ruchu a zdravotníctva. Kľúčovými partnermi boli letecký dopravca Kuwait Airways, Ministerstvo zdravotníctva Kuvajtu a Ministerstvo zahraničných vecí Kuvajtu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Ako uviedli, pred pandémiou patril Kuvajt medzi najsilnejšie zdrojové trhy z krajín Perzského zálivu pre kúpeľné mesto Piešťany. Cieľom pracovnej cesty bolo na túto tradíciu nadviazať a posunúť spoluprácu na vyššiu úroveň - systémovo a dlhodobo. Paralelne TTSK rokoval s ministerstvami zdravotníctva a zahraničných vecí na tému systémového preplácania liečebných pobytov v našich kúpeľoch.
„Ak sa nám podarí tieto kroky dotiahnuť, znamená to stabilný a pravidelný prílev klientov do Piešťan aj celého regiónu. Nejde o jednorazové návštevy, ale o dlhodobé partnerstvo, ktoré môže mať konkrétny ekonomický aj zdravotnícky prínos,“ ozrejmil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Rokovania so zástupcami Kuwait Airways sa sústredili na technické a obchodné podmienky zavedenia priamej linky. Tá by výrazne zjednodušila cestovanie do regiónu a zároveň zvýšila konkurencieschopnosť Letiska Piešťany. Očakáva sa, že nové spojenie prinesie do kraja vyšší počet turistov, čím podporí nielen kúpeľníctvo, ale aj ďalšie služby v cestovnom ruchu.
