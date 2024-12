V pláne trnavského kraja na najbližšie roky je rekonštrukcia 13 mostov

Trnava 21. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) počíta v najbližších rokoch s rekonštrukciou 13 mostov po celom kraji. Ide napríklad o dva mosty medzi Holíčom a Skalicou, most cez kanál pri Trstenej na Ostrove či most v miestnej časti obce Cífer s názvom Jarná. Informovali o tom z odboru komunikácie TTSK.



"Okrem realizácie rekonštrukcií ciest a mostov kraj každoročne vyčleňuje zdroje aj na projektovú prípravu do budúcich rokov," spresnili. V roku 2024 boli kompletne zrekonštruované dva mosty v obci Dlhá a zároveň sa rozbehla modernizácia mosta pri Holíči.



V rámci cestnej infraštruktúry počíta TTSK v budúcom roku s realizáciou štyroch projektov, na ktoré bude kraj žiadať zdroje z Programu Slovensko. Ide o modernizáciu prieťahu Horných Orešian až po začiatok Smoleníc, ktorá nadväzuje na už zmodernizovaný úsek od hranice s Bratislavským krajom cez Dolné Orešany.



"Stavebné práce sa budú realizovať aj na nevyhovujúcej ceste druhej triedy v úseku Vrbové - Trebatice a naplánovaná je aj rekonštrukcia a modernizácia časti cesty medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou. Okrem toho bude v priebehu roka zrekonštruovaný most cez potok Čierna Voda pred obcou Veľké Úľany," priblížili z TTSK.



Kraj zároveň buduje záchytné parkovisko, ktoré bude slúžiť pre dochádzajúcich za prácou a rovnako pre cestujúcich, ktorí využívajú služby Letiska Piešťany. "Integrované parkovisko bude mať kapacitu 200 parkovacích miest, navigačný systém s informovaním o počte voľných parkovacích miest a kamerový systém," spresnili.