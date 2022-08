V plavárni v Petržalke zistili mnoho zanedbaných a neriešených vecí

Na archívnej snímke plaváreň v Petržalke. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. augusta (TASR) – Vo verejnej plavárni v bratislavskej Petržalke, ktorá funguje približne šesť rokov, bolo zanedbaných a systematicky neriešených množstvo vecí. Vyplýva to zo zistení nového vedenia plavárne, ktoré sa týkali jej technického, personálneho či finančného stavu. Okrem opráv pred plánovaným znovuotvorením plavárne preto aktuálne prebieha aj interný personálny a finančný audit.skonštatoval na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva Matúš Súlovec, dočasný konateľ spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, pod ktoré plaváreň patrí.Podľa dostupných informácií i dokumentácie nebola napríklad minimálne štyri roky vykonaná povinná a pravidelná revízia elektrických rozvodov, takmer všetky núdzové svetlá a približne polovica bežných svetiel boli nefunkčné. Prieduchy vzduchotechniky neboli čistené, servis rozvodov nebol efektívny. Spôsobilo to napríklad aj hrdzavenie nosnej konštrukcie budovy, stĺpov, zábradlia či pitných fontán. Niektoré steny mali opadanú omietku, boli zvlhnuté či s náznakmi plesne.Zistilo sa tiež niekoľkomesačné tečenie detského bazéna či poškodenie, zanedbanie alebo nefunkčnosť sanity a vybavenia na toaletách a sprchách.približuje mestská časť na sociálnej sieti. Deklaruje, že mnohé nedostatky boli a sú odstraňované, aby sa mohla plaváreň čoskoro znovu otvoriť. Urobiť tak plánuje predbežne 6. augusta.Dočasný riaditeľ poukázal tiež na stratovosť plavárne, riešenie vecí cez drahých dodávateľov, nie internými zamestnancami, platovo podhodnotených zamestnancov plavárne či neriešenie mnohých podnetov a sťažností, ktorých riešenie by si podľa neho vyžiadalo investície rádovo v stovkách eur. Vidí tiež šancu na optimalizáciu nákladov, aby nemusela byť plaváreň. Mestská časť totiž ročne dáva na ňu podľa starostu Jána Hrčku viac ako 200.000 eur.Viacerí poslanci boli zo zistení podľa vlastných vyjadrení prekvapení a šokovaní vrátane tých, ktorí sú v dozornej rade spoločnosti, pod ktorú plaváreň spadá. Niektorých poslancov zamrzelo, že sa neustriehol stav plavárne, iní sa zamýšľali nad tým, kto nesie zodpovednosť a či si dozorná rada plnila náležite zákonné povinnosti. Jej členovia pripustili, že konateľ im zjavne nedával dostatočné informácie o skutočnom stave i to, že obhliadok na preverenie stavu mohlo byť vykonaných viac.poznamenal Súlovec poukazujúc na absenciu hĺbkových kontrol. Predseda dozornej rady Miroslav Behúl nevylúčil, že po kontrole a preverení informácií zváži zotrvanie vo funkcii. Informácie by malo zastupiteľstvo dostať v septembri, súčasťou by mohol byť aj návrh na zlepšenie hospodárenia.Plaváreň v Petržalke je dočasne uzatvorená pre celozávodnú dovolenku zamestnancov nariadenú bývalým vedením vrátane rozhodnutia o vypustení bazénov.