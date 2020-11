V Plavči otestovali viac ľudí ako minulý týždeň

Plaveč 8. novembra (TASR) – V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa počas druhého kola plošného testovania na nový koronavírus otestovali viac ľudí ako minulý víkend. Pre TASR to povedal starosta Peter Šlosár. Podľa neho je to i tým, že na odbernom mieste pribudol ďalší zdravotník.



„Mali sme informácie, že minulý víkend chodili naši obyvatelia do susedných menších obcí, keďže u nás boli dlhé rady. Tento víkend je situácia podstatne lepšia. Vtedy sme mali najväčší nápor v sobotu (31. 10.). Kým minulý týždeň stáli niektorí obyvatelia v rade aj dve hodiny, tento víkend to bolo takmer bez čakania,“ povedal s tým, že posilnili zdravotnícky tím. Vzorky tak odoberali dvaja zdravotníci.



Podľa jeho slov sa to odzrkadlilo aj na počte otestovaných. Kým minulú sobotu otestovali 589 ľudí, v sobotu 7. novembra sa im podarilo otestovať 686 občanov. Predchádzajúcu nedeľu (1. 11.) v rámci prvého kola celoplošného testovania otestovali 156 obyvateľov. Počas druhého dňa druhého kola sa do 12.00 h prišlo dať otestovať 96 ľudí. „Počas minulotýždňového testovania bolo zo 745 otestovaných 15 pozitívnych. Tento víkend sme mali spolu do nedeľného dopoludnia otestovaných 782 ľudí, z čoho bolo pozitívnych päť,“ dodal Šlosár.



„Náš okres je charakteristický tým, že veľa ľudí pracuje v susedných okresoch alebo v zahraničí. Možno aj preto je tá situácia horšia,“ povedal v súvislosti s tým, že v prvom kole celoplošného testovania bol v Staroľubovnianskom okrese podiel pozitívne testovaných 2,8 percenta. Po okrese Čadca (3,22 percenta) išlo o druhý najvyšší podiel.