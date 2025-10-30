< sekcia Regióny
V Plavči vytvoria nové informačné centrum a obnovia prístup k hradu
Autor TASR
Plaveč 30. októbra (TASR) - V obci Plaveč neďaleko Starej Ľubovne vytvoria nové informačné centrum a obnovia prístup k tamojšiemu hradu vďaka prostriedkom z európskych fondov. Obec prostredníctvom sociálnej siete informovala, že sa im podarilo spolu s poľským partnerom Rabka-Zdrój uspieť s projektom „Žriedla histórie“ v programe Interreg Poľsko - Slovensko.
„Z 88 podaných projektov prešlo iba šesť a Plaveč je medzi nimi. Vďaka tomu získa naša obec takmer 1,9 milióna eur a v najbližších rokoch nás čaká veľký kus práce. Obnovíme a sprístupníme hrad Plaveč - pribudnú nové schodiská, zábradlia, zrekonštruujeme baštu a osadíme extenzívnu zelenú strechu,“ informovala obec.
Zároveň v Plavči vytvoria moderné informačné centrum s multimediálnou prezentáciou, jedinou svojho druhu na Slovensku, vybudujú sociálne zariadenia a všetky objekty sprístupnia aj pre imobilných návštevníkov. Pribudnú takisto cyklocesty, komunikácie a parkoviská vrátane moderných prvkov elektromobility a hrad napoja na medzinárodné cyklotrasy EuroVelo a AquaVelo. Poslednou z aktivít je rekonštrukcia hrobky Horváth-Palocsayovcov.
„Ak sa všetko podarí podľa plánu, hrad Plaveč sa stane jednou z najzaujímavejších atrakcií severovýchodného Slovenska - a dôkazom, že aj malá obec dokáže veľké veci. Ide o najväčšiu investíciu z externých zdrojov v novodobej histórii obce,“ uzavrela samospráva.
