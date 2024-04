V Pliešovciach plánujú vymeniť staré rozvody kúrenia v kultúrnom dome

Pliešovce 3. apríla (TASR) - Obec Pliešovce vo Zvolenskom okrese plánuje v tomto roku vymeniť staré rozvody kúrenia v kultúrnom dome. Prispieť by mali k nižšej spotrebe energie. TASR to povedal starosta Štefan Sýkora.



Dodal, že zvyšovanie cien energií negatívne ovplyvnilo rozpočet obce v minulom roku. "V roku 2022 sme mali ceny energií nezmenené. Zmluvy s dodávateľmi energií sme mali podpísané na roky 2021 a 2022," objasnil s tým, že to bolo v čase najväčšej energetickej krízy pre obec výhodné.



Vlani preto v Pliešovciach počítali so zvýšením cien energií, pretože samospráva musela robiť verejné obstarávanie na ich dodávateľa pre ďalšie roky. Podľa starostu tak rozpočtovali vyššie sumy, pretože bol predpoklad rastu cien. "Urobili sme viacero úsporných opatrení. Napríklad, kultúrny dom sme vykurovali iba na jednotlivé akcie, klub dôchodcov sme presunuli do priestoru, ktorý bol menší," spresnil. Podotkol, že chodili tiež kontrolovať obecné priestory, aby v nich zbytočne nekúrili. Staré zdravotné stredisko, ktoré v súčasnosti nevyužívajú, temperovali.



V oblasti spotreby elektriny tiež urobili opatrenia. Časť minulého roka vypínali verejné osvetlenie v čase od 23.30 do 4.00 h. "Zrušili sme päť nepotrebných odberných miest v Zaježovej a jedno odberné miesto sme prepísali na nájomcu priestorov," zdôraznil. Ďalším plusom podľa Sýkoru v súčasnosti je, že zazmluvnená cena sa odvíja od spotových cien energií. "Momentálne ceny energií na spotovom trhu klesajú, ceny tak klesajú aj pre obec. V neposlednom rade sa nám o úspory postarala aj dobrá zima, ktorá nebola taká studená," informoval.



Napriek tomu, že v Pliešovciach ušetrili, celková cena sa v priemere zvýšila z 218 eur za megawatthodinu (MWh) na 341 pri elektrickej energii. Obec má 38 odberných miest. Pri plyne bolo zvýšenie vyššie, z 38 eur/MWh na 129 eur/MWh. Obec má päť takýchto odberných miest.