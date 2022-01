V Pliešovciach postavili zdravotné stredisko, bude tam päť ambulancií

Pliešovce 9. januára (TASR) – Nové zdravotné stredisko, respektíve centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) sprevádzkujú v prvom polroku 2022 v obci Pliešovce v okrese Zvolen. Tamojšia samospráva získala na jeho výstavbu príspevok z Ministerstva zdravotníctva SR.



Budovu postavili v samotnom centre obce s nákladmi vo výške približne 808.000 eur. „Z toho stavebné práce stáli približne 647.000 eur, zvyšok tvorí nákup zariadenia do interiéru a zdravotnej techniky,“ priblížil starosta Štefan Sýkora. K objektu prináleží aj parkovisko pre zhruba 20 vozidiel, ktoré môže večer a počas víkendov slúžiť návštevníkom susedného kultúrneho domu.



V stredisku by mali byť všeobecný lekár, pediater, gynekológ a špecialista. „Mal by tam byť aj zubár. Momentálne však hľadáme nového, keďže ten náš nedávno umrel,“ pripomenul starosta.



Vybudovaním strediska sa zlepší dostupnosť asi 2300 obyvateľov obce k zdravotnej starostlivosti, keďže doteraz boli lekári roztrúsení na niekoľkých miestach. Starosta tiež očakáva, že sa zvýši aj kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepší celkový zdravotný stav miestneho obyvateľstva.