V Pliešovciach volili v sobotu aj vojaci, ktorí cvičia v Lešti

Pliešovce 23. marca (TASR) - V Pliešovciach v okrese Zvolen volili v sobotu aj slovenskí vojaci, ktorí sú na vojenskom cvičení v neďalekom Centre výcviku Lešť. Špeciálny spôsob hlasovania do prenosnej schránky využilo 27 vojakov s hlasovacími preukazmi. TASR to povedal predseda okrskovej komisie pre Lešť Marián Renčo.



Dodal, že s urnou určenou na tento spôsob hlasovania išli za nimi na Lešť členovia volebných tímov. Okrsková komisia pre Lešť sídli v budove Vojenského obvodného úradu v Pliešovciach. V tomto okrsku je zapísaných celkom 57 voličov. Podľa predsedu bola do 13.30 h vysoká účasť voličov s trvalým pobytom. "Čas v komisii trávime aj tak, že sa rozprávame a preberáme rôzne témy," poznamenal.



V Pliešovciach sú okrem toho ešte ďalšie okrsky, jeden je aj v časti Zaježová. Sídli v obnovenom komunitnom centre, v ktorom boli voľby prvýkrát. Do 14.00 h v ňom zaevidovali viac ako 50 voličov zo 196 zapísaných. "Viac občanov sme mali s hlasovacími preukazmi," informovala TASR predsedníčka okrskovej komisie Žofia Cútová s tým, že v komisii sedí šesť žien.



Na hlasovanie do prenosnej schránky majú podľa nej nahlásených dvoch voličov. Doplnila, že voľby v Zaježovej sú pokojné a nemuseli riešiť žiadne problémy. "Počas dňa, keď nie sú ľudia, počúvame rádio, rozprávame sa, čítame časopisy a lúštime krížovky," zhrnula.



S hlasovacím preukazom prišlo do komunitného centra voliť približne 20 občanov, ktorí sú v súčasnosti na pobyte v zaježovskom vzdelávacom centre. "Máme totiž unikátnu možnosť vyjadriť svoj názor a zvoliť si človeka, ktorý mi hodnotovo sedí," poznamenala Jana Ďaďová z Bratislavy. Hlasovať s ňou prišla aj účastníčka pobytu Magdaléna Martincová z Trnavy. "Som rada, že mám právo voliť a vybrať si takého kandidáta, ktorý presadzuje také hodnoty, s ktorými aj ja chcem byť v súlade," zdôraznila.