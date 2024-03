V Pliešovciach zvýšili miestne dane, vyššia je aj suma za odpad

Pliešovce 31. marca (TASR) - Miestne dane v Pliešovciach vo Zvolenskom okrese tento rok zvyšovali o približne desať percent, vyššia je aj suma za komunálny odpad. TASR to povedal starosta Štefan Sýkora.



Dodal, že navrhnuté zmeny sadzieb dane z nehnuteľností počítajú so zvýšením príjmov z tejto dane o približne 5450 eur. Naposledy podľa neho zvyšovali sadzby v roku 2021. "Počas tohto obdobia sa obec musela vysporiadať s nárastom výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s opatreniami štátu, ktoré sa preniesli na samosprávy," objasnil. Súvisí to s energetickou krízou, znehodnotením daní infláciou i nezvýšením podielových daní.



Starosta spomenul, že poplatok za zber komunálneho odpadu tento rok v Pliešovciach zvýšili o dve eurá. Je to teda z 30 na 32 eur na osobu a na rok. Miera jeho vytriedenia za minulý rok bola 34,8 percenta. "Je to menej ako v roku 2022. Rozdiel bol hlavne v množstve vytriedených odpadov odovzdaných do zberní," podotkol s tým, že na to majú veľký vplyv aj ceny výkupu, najmä kovov. Pri separovanom odpade sa v obci mení spôsob jeho zberu z vrecového na zberné nádoby. Tie občanom poskytuje zberová spoločnosť.